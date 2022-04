Que comience el baile

Independientemente de lo que haya sucedido la noche de ayer en los últimos dos partidos del Play In en la NBA, tenemos muy claro quiénes son los favoritos para el título en cada una de las conferencias, sea que haya ganado Atlanta o Cleveland, y en el Oeste Los Angeles o Nueva Orleans, ni los Cavs, Hawks, Clippers, ni los Pelicans llegarán lejos tras haber jugado este repechaje. No menciono a los ganadores porque por cuestión de cierre no da tiempo para escribir la columna, pero es lo de menos, los que hayan avanzado enfrentarán a los #1 de cada conferencia y de ahí no pasarán.

Muy criticado, y con razón, este torneo Play In es un repechaje al más puro estilo de la Liga MX, con equipos con marca perdedora, pero tiene un poco de atractivo, son partidos a matar o morir, además les da unos días de descanso a los equipos sembrados entre el 1 y el 6, más oportunidad de ver a equipos jóvenes que les hace bien esta experiencia, pero queda claro que difícilmente alguno tiene posibilidad de llegar lejos.

Curioso que, en el Oeste, solamente dos de los equipos clasificados han sido alguna vez campeones de la NBA, los Warriors y los Mavericks. Será muy interesante ver si los Suns, Grizzlies, Jazz, Nuggets o quizá Timberwolves, Clippers o Pelicans dan la campanada, pero las probabilidades de que veamos a un nuevo campeón en esta conferencia son altas.

Contrario a lo que ha sucedido en la última década o más, el Este luce mucho más competitivo, el Heat sembrado #1 fue un equipo muy consistente todo el año, los Celtics tuvieron un cierre de temporada como ninguno en la Liga, los Bucks son los actuales monarcas, Toronto es un equipo sólido, los 76ers dominaron gran parte de la temporada con un Joel Embiid en un gran momento peleando por el MVP, y ni qué decir de los Nets, que con Kyrie y Durant jugando como lo hicieron en el Play In serán un hueso duro de roer.

En Las Vegas el equipo favorito para levantar el trofeo Larry O'Brien es Phoenix, finalista el año pasado, el mejor récord de toda la Liga, el mejor local, con Chris Paul que es la parte de la experiencia, Devin Booker un joven convertido en una estrella, Deandre Ayton dominando el tablero y un grupo de buenos actores de reparto que complementan a un equipo sumamente completo y balanceado; los Suns apenas pagan +250 por ser campeones.

Detrás de los Suns están los actuales monarcas Milwaukee Bucks, durante la temporada pocos pensaron que tendrían un año similar al anterior, la realidad es que son igual de sólidos. Se dieron el lujo de descansar a varios jugadores en periodos de la temporada, Giannis sigue igual o más dominante, por si fuera poco, juegan contra los Bulls en la primera ronda, serie que deberían barrer sin mucho esfuerzo.

Hay dos equipos que me intrigan sobre el resto, en el Oeste Memphis, un equipo extraordinario liderado por Ja Morant, que a pesar de haberse perdido más de 20 juegos en la campaña los Grizzlies seguían ganando y terminaron segundo en el Oeste.

En el Este, los Boston Celtics, a mediados de enero tenían marca de .500 de ahí comenzó una química impresionante en el equipo, sobre todo del lado defensivo, les tocó la rifa del tigre contra los Nets, pero si logran sortear esa serie, los veo llegando muy lejos, y por lejos me refiero a Las Finales.

Serán unos Playoffs maravillosos, espectaculares, llenos de estrellas, de series apretadas, de sorpresas por supuesto. Mi predicción es que la final en el Este será entre Celtics y Bucks, en el Oeste la jugarán Grizzlies contra Suns y la final será Phoenix en contra de Boston, en caso de que se dé, lo dejo en pronóstico reservado. ¡A disfrutar el baile!

