Vamos por una temporada histórica

Similar alegría me causa el regreso de la NFL como la que tengo por estar de regreso escribiendo para ustedes, amables lectores, en estas páginas. Para mí siempre ha sido un orgullo ser columnista de RÉCORD, pero hace unos meses cometí un grave error, del que me sigo arrepintiendo y además de perder mi espacio provoqué una imagen inadecuada para mi casa editorial, algo que me dolió demasiado.

Sin embargo, soy de los creyentes de que es de seres humanos equivocarse, pero como pensantes debemos aprender de los errores y no volver a caer en ellos y les aseguro que no sucederá.

También creo que las personas merecen segundas oportunidades, en la vida, en el deporte y en todos los ámbitos. Afortunadamente Carlos Flores, director de Notmusa, y Carlos Ponce de León, director de RÉCORD, comparten esa ideología y me dan la oportunidad, que agradezco y valoro inmensamente, de volver como columnista, y les prometo que no les fallaré con ese voto de conianza.

Se viene una temporada histórica en la NFL por muchas razones. De inicio marca una nueva era con 17 partidos de temporada regular, además, Tom Brady, con 44 años de edad, estará inaugurando la campaña develando el 'banderín' de Campeones en el Raymond James Stadium, prácticamente en cada partido que juegue estará rompiendo un récord nuevo o mejorando los que ya tiene.

Hoy se convertirá en el primer jugador de la historia en iniciar 300 partidos como quarterback, una cifra absurda por donde se le vea; en toda su carrera sólo una vez ha tenido una racha de más de dos partidos perdidos y eso fue hace 17 años. No sé cuánto nos vaya a durar TB12, pero lo ames o lo odies, lo que están viendo nuestros ojos será irrepetible.

Del otro lado, los Kansas City Chiefs de Pat Mahomes y compañía inician la temporada con una enorme espina clavada, pero ya identiicaron qué fue lo que le hizo perder su posible segundo anillo consecutivo y lo remediaron en la temporada baja.

Esa línea ofensiva deberá ser una fortaleza y no la debilidad que vimos en febrero pasado en Tampa Bay.

Los Bucs y los Jefes son los claros favoritos para ganar sus respectivas conferencias, y en caso de que ambos conirmen su favoritismo y lleguen de nueva cuenta al Super Bowl, sería la segunda vez en la historia del Gran Juego que se repitan los mismos protagonistas en años consecutivos, la primera desde 1993-1994, en la que los Cowboys ganaron en temporadas consecutivas a los Bufalo Bills.

No será fácil, para ninguno de los dos, en la Conferencia Americana, Cleveland, Bufalo y Tennessee tienen con qué pelearle a los Chiefs. Del lado de la Nacional, los Packers querrán ganar un anillo más antes de ver partir a su igura por más de una década, Aaron Rodgers.

Hay muchas historias que contar previo a la temporada que se nos viene, lo haremos durante el transcurso de la misma, intentando seguir disfrutando de la magia que tiene esta Liga, esa chispa como ninguna otra. Gracias por acompañarme una campaña más.

¡Ah, lo olvidaba! Me voy a ver muy obvio, pero a veces así hay que ser, creo que se repite el mismo Super Bowl del año pasado, pero ahora los Chiefs se sacan la espina y le quitan a Tom Brady la oportunidad de ganar su noveno anillo de Campeón. ¿Ustedes?

