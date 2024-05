el-futbol-es-tan-machista-que-creen-que-no-nos-damos-cuenta

El Barcelona Femenil se llevó la décima Copa de la Reina en toda su historia y la conquista de la Primera División Española el fin de semana.

Jonatan Giraldez ha dirigido a estas jugadoras a ganar todo y a casi llevarse el triplete el próximo fin de semana.

El Barcelona Femenil cuenta con Aitana Bonmatí la jugadora que se ha llevado el Balón de Oro, The Best y el Laureus 2024, y le sumamos que es la jugadora con mayor número de asistencias, Aitana de esas jugadoras que se llevan tu atención y no le quitas el ojo de encima.

El Barça Femenil y su fortaleza en el campo, al igual que con Salma Paralluelo otra jugadora que aporta la velocidad y que en este último torneo se ha destapado como goleadora.

El proyecto del Barça es magnánimo y digno de ver cada que salen a la cancha, pero ¡Oh sorpresa!

El domingo pasado fuimos testigos de la premiación no premiación que recibieron después de ganar el trofeo de la Copa de la Reina, porque Alexia Putellas recogió una bolsa, sí, una bolsa con las medallas y alguien del staff comenzó a colocárselas en medio del desorden de una cancha con las campeonas.

¿Cómo por?

Según distintos medios informaron que la RFEF (Real Federación Española de Futbol) lo hicieron así por la premura que tenían en la retransmisión televisiva. ¿O sea que la televisión manda la calidad de la premiación de jugadoras profesionales? ¿Ningún directivo defiende a sus jugadoras y su calidad en el campo? O es que ¿tampoco valoran a la afición que acude a los estadios, sea mucho o sea poca en comparación del futbol varonil?

Se justificaron diciendo que también en otra final de Copa del Rey el Athletic de Bilbao le ganó al Mallorca, la entrega fue la misma. ¿Les creemos?

Es también fue hace un año en la premiación de la Supercopa en donde allí por lo menos, no se las dieron en una bolsa, sino que las colocaron sobre una mesa para que cada jugadora se las colocara.