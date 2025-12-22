Keylor Navas fue invitado VIP en 'La Casita' durate el último concierto de Bad Bunny en México

El cierre de la gira de Bad Bunny en la Ciudad de México no solo dejó ecos musicales, sino también una imagen que ha sacudido las redes sociales del entorno auriazul. Los jugadores de Pumas, Keylor Navas y Rubén Duarte, fueron captados como invitados de lujo en "La Casita" durante el último show del "Conejo Malo".

Jugadores de Pumas en concierto de Ban Bunny | IMAGO7

Invitados de élite en el escenario

Mientras el Estadio GNP vibraba con los éxitos del puertorriqueño, el segundo escenario —conocido popularmente como "La Casita"— albergó a un grupo selecto de personalidades. Entre ellas destacaron el guardameta costarricense y el defensor español, quienes no desaprovecharon para ser parte de la experiencia VIP que el cantante ofrece en sus presentaciones más exclusivas.

Bad Bunny en CDMX | AP

En las imágenes que circulan en plataformas como X y TikTok, se observa a ambos futbolistas disfrutando del ambiente. Navas, fiel a su estilo discreto, lucía un atuendo oscuro con gorra, mientras que Duarte también se mostró integrado al grupo de invitados que convivieron a escasos metros del cantante.

La presencia de los jugadores de Pumas refuerza la tradición de Bad Bunny de involucrar a figuras clave del deporte y la cultura de cada ciudad que visita. En ocasiones anteriores, el artista ha abierto este espacio a celebridades locales para crear una "fiesta paralela" que los fanáticos siguen de cerca a través de las pantallas gigantes.

Para la afición felina, ver a su portero estrella y al refuerzo español compartiendo un momento de esparcimiento fuera de las canchas ha generado todo tipo de reacciones, desde quienes celebran la adaptación de los jugadores a la vida social de México, pero también cierto sector ha externado su molesta pues deportivamente el club se encuentra en mal momento.