NFL 2025: las mayores decepciones de la temporada

La temporada regular de la NFL 2025 agoniza, dejando tras de sí un rastro de pronósticos rotos y potencias humilladas. Lo que en septiembre parecía una carrera armamentista hacia el Super Bowl LX, se ha transformado en un cementerio de aspiraciones para equipos que, sobre el papel, estaban destinados a la gloria.

Desde dinastías que se desmoronan hasta proyectos prometedores que colapsaron ante la presión, estas son las decepciones más sonadas del año.

El fin de una era: El adiós prematuro de Kansas City

La noticia más sísmica del año es la eliminación de los Kansas City Chiefs. Si bien se anticipaba que el camino sería complejo, nadie imaginó que el equipo de Andy Reid quedaría fuera de la postemporada antes de Navidad.

Fin de una era para los Chiefs | AP

Aunque Patrick Mahomes sufrió una lesión importante, esta ocurrió cuando el equipo ya no tenía posibilidades matemáticas, invalidando cualquier intento de usar la salud del mariscal de campo como excusa. Los fallos en la ejecución, una defensa que perdió el paso y la falta de variantes condenaron a una estructura que parecía invencible.

Detroit Lions: El peso de una ausencia

En la Conferencia Nacional, los Detroit Lions han pasado de ser el "equipo del pueblo" y contendientes serios, a necesitar un milagro para no ver los Playoffs desde casa. La debacle tiene un nombre propio: Ben Johnson.

La salida de su coordinador ofensivo dejó un vacío estratégico que el equipo nunca pudo llenar. La ofensiva explosiva que los caracterizó se volvió predecible y chata, demostrando que el talento en el campo no es suficiente cuando el cerebro detrás de las jugadas se marcha.

Lios en riesgo de quedar sin Playoffs | AP

Baltimore Ravens: El declive de un MVP

Los Baltimore Ravens aún respiran, pero su pulso es débil. Lo que más preocupa en Maryland no es solo la tabla de posiciones, sino el nivel de Lamar Jackson. El dos veces MVP ha firmado una campaña 2025 irreconocible, plagada de inconsistencias que lo alejan de la élite de la liga.

Entre lesiones recurrentes y un esquema que parece haber sido descifrado por los rivales, Baltimore ha perdido la etiqueta de "contendiente". Si logran clasificar, lo harán más como un invitado incómodo que como el favorito que todos proyectaban en verano.

Mala temporada para Lamar Jackson | AP

Philadelphia Eagles: Un campeón deslucido

El caso de los Philadelphia Eagles es paradójico. Como vigentes campeones, tienen su boleto asegurado a postemporada, pero las sensaciones en el vestuario son de crisis. Su liderato en la NFC Este responde más a la fragilidad de sus rivales divisionales que a méritos propios.

La ofensiva, el motor que los llevó al título el año pasado, se ha convertido en su talón de Aquiles. Con errores de comunicación y una preocupante falta de puntos, los expertos coinciden: a menos que ocurra un giro radical, los campeones podrían despedirse de su corona en la primera ronda de los Playoffs.