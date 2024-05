¡Las niñas no se rajan!

El Futbol Femenil va en ascenso y no exactamente por el apoyo que reciban las chavas, sino porque torneo tras torneo demuestran su voluntad y su pasión por un deporte que por tantos años se nos vendió que era exclusivo para los hombres.

Hoy estreno este espacio para hablar del futbol femenil porque desde la Primaria me tocaba jugar futbol en la calle y en la escuela con mi hermano mayor y mis compañeros, no había manera de imaginar que hubiera un equipo de niñas porque éramos poquitas y porque claramente “el futbol era para niños”.

No me quedó de otra mas que estar en las selecciones de basket y después de volley en esos seis años. El deporte era uno de mis hobbies favoritos y creía que era una manera de acercarme a la cancha y que los niños me invitaran a jugar con ellos.

La Secundaria comenzó a tener mejores oportunidades para las 10 niñas que nos gustaba y jugábamos bien, entonces nos mezclaban con los niños en los juegos matutinos del fin de semana. El coordinador de deportes se llamaba Enrique Rivas, del Instituto de Ciencias en Guadalajara y cuando me veía llegar a su oficina siempre era un “ahí vienes con lo mismo, que no habrá equipo femenil”.

Así que jugué y me hice de grandes amigos que hasta la fecha me acompañan en la vida, pero cuando llegué a la Prepa por fin había una Equipo Representativo del Tec de Monterrey de niñas y no lo podía creer, apenas al segundo día corrí a anotarme para hacer las pruebas y afortunadamente quedé seleccionada.

Eran otros tiempos, sí, pero nuestros entrenadores nos exigían como profesionales. Fueron seis años y medio con el “Repre” con muchos torneos, viajes, campeonatos, reconocimientos y sobre todo goce pambolero.

Por eso me gusta ver sus partidos, me gusta saber cómo va creciendo la Liga, que las chavas exijan y que los directivos las escuchen. Hoy la Liga MX Femenil ya tiene jugadoras extranjeras que han sumado al nivel, hoy son 64 jugadoras que fueron contratadas para venir a aportar su juego a nuestro torneo.

Estamos en Semifinales de la Liguilla Femenil y de nueva cuenta las Amazonas de la UANL, las niñas del América, las Rayadas del Monterrey y Pachuca se la juegan para llegar a la Final.

Desde el 2017 son las que han liderado de inicio a fin la Liga MX.

