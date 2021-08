Adiós, Manny

¡Señoras y señores, niños y niñas, mis bbs de luz! Estoy en deuda con ustedes, mi pronóstico de que Pacquiao iba a ganar fue un fiasco.

Yordenis Ugás lo dominó con muy poco, con los golpes rectos. La velocidad de Pacquiao se quedó en sus antiguas glorias. Hoy el filipino ya luce cansado, normal para un ser humano que ha boxeado prácticamente toda su vida.

DIOS SÍ PERDONA, EL TIEMPO NO

Tal como diría la Sonora Santanera. Estoy triste por mi Manny Pacquiao, fue una batalla en la cual no sólo ganó Ugás, sino también el dios Cronos.

Las piernas ya no le dieron a un hombre de 42 años. Un tipo que intentó ser fiel a su estilo de velocidad y explosión, pero el tiempo no pasa en vano. A pesar de que hubo chispazos del anterior Pacquiao, éstos no bastaron.

DEBE SER LA ÚLTIMA

En su contrato hay una revancha pendiente, pero créanme que no vale la pena. El famoso Pacman ya hizo lo que quiso, ganó y demostró ser el mejor boxeador de los últimos 20 años.

No hay necesidad de una pelea más. Ha hecho todo el dinero que pudo, ganó más o menos 750 millones de dólares.

Manny tiene que decir adiós a una carrera en la cual fue campeón en ocho divisiones de las 17, en la cual dominó el pugilato rentado. No queda más que agradecerle siempre su profesionalismo, humildad y don de gentes.

Seguirá con su carrera política, seguramente será presidente de Filipinas, un país con un amplio índice de pobreza. Seguro el sábado de hace ocho días fue la última pelea de Pacquiao. #GraciasPacquiao