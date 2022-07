Canelo, golfista

Figuras, si hay un deporte que enajena a sus practicantes, que obsesiona a quien lo juega, ése es el golf... y créanme que se los digo por experiencia.

Tengo el enorme gusto de jugarlo desde 2005, cuando un amigo de mi papá, Miguel Contreras 'El Invencible, lo invitó y me llevaron a regañadientes, ya que yo jugaba americano y veía el golf para 'viejitos retirados'.

SAÚL, TE ENTIENDO

Hoy más que nunca entiendo a Saúl: el golf es un deporte que jamás quieres soltar, no sólo juegas contra tus oponentes, sino contra ti mismo. Desde que inicias sueñas con el golf, quieres todo el día jugar golf.

Pero un hombre como Canelo tiene que entender que es la máxima estrella del boxeo y el golf tiene que pasar a un término menos importante.

El jugar diario cuatro horas, por más que uses carrito y seas un superatleta, no es sano. Aunque parezca que los golfistas no hacen ejercicio, sí lo hacen, es cansado y el sol juega un factor sumamente desgastante.

La mente es fundamental, tus pensamientos te llegan a sofocar y pierdes mucha energía. Si a todo esto le sumas el entrenar boxeo de forma intensa, creas una combinación letal, que probablemente en un inicio no sientes, pero con el paso del tiempo, sí.

PARA TODA LA VIDA

El golfito es para toda la vida, pero la carrera de un boxeador es corta. Hoy Saúl debe valorar y hacer una introspección de qué falló con Bivol.

El reto fue mayúsculo, tuvo que subir de peso, enfrente tenía a un Campeón que boxeó sensacional, pero la condición física de Saúl no fue la misma, la máquina se cansó y sé que el golf tuvo que ver en eso.

Canelo, no te pido que dejes de jugar, pero no lo hagas diario. Quiero verte más fuerte que nunca y cuando termines a GGG, ahí sí, nos vamos parejos al campo que tú me digas.

