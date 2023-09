Canelo va hoy por la reconquista

Esta noche, el boxeador mexicano más importante del momento, reaparece en la capital del boxeo mundial, Las Vegas. Será la séptima aparición de Canelo Álvarez en la arena que boxísticamente inauguró, la T-Mobile. Saúl no sólo tiene que ganar para callar bocas, sino hacerlo de forma contundente, ya que en sus últimas tres peleas no se ha visto bien.

Vamos por partes, primero reconociendo que es una pelea histórica. Desde la era de los cuatro organismos jamás se había dado una batalla de dos monarcas absolutos, son en diferente peso, pero son indiscutidos ganadores.

CONDICIÓN FÍSICA

Sabemos que en los deportistas de alto rendimiento parte fundamental de su desarrollo es la condición física y a Saúl este aspecto le ha fallado recientemente. Es por eso que el mexicano se fue a entrenar a la montaña, rodeado de la naturaleza, sin distracciones como los es el golf.

Ha sido una preparación como hace mucho no tenía; él mismo sabe que había fallado y no contaba con lo necesario para durar los 12 rounds a tope. Eso habla de su compromiso con el boxeo y con la afición. Hoy más que nunca Canelo sabe que tiene que convencer, la carrera de un boxeador de alto nivel es corta y no quiere que sean sus últimas peleas a esta altura.

MEJOR LIBRA POR LIBRA

La batalla por ser el mejor boxeador del planeta está muy apretada: de un lado están el nipón Inoue, el ucraniano Uzyk y para mí el más completo, Crawford, tipo que te maneja las dos guardias, te puede atacar y contraatacar, tiene velocidad y poder; es la mejor combinación que hay en la actualidad.

Saúl Álvarez, si no gana esta noche ante Charlo de forma convincente, no llegará a los primeros tres lugares del listado mundial.

DIFERENCIA DE PESOS

La pelea es ventajosa, hay que reconocerlo. Charlo está subiendo dos divisiones, a Supermediano, en la cual Saúl es el mandamás. Por eso, el que tiene mucho más que perder es el mexicano, pues está arriesgando sus cuatro cinturones ante alguien nuevo en la categoría.

LA APUESTA

Hoy Canelo va a noquear, su preparación ha sido magnÍfica, a tope. Las Vegas dicta por los momios que se irá a decisión, pero no hay mañana para el tapatío: Tiene enfrente a un tipo que es bueno, pero no en los Supermedios. Álvarez la ganará antes de los 12.

TRANSMISIÓN EXCEPCIONAL

Nos vemos hoy en Canal 5 después de la goleada a de mi amado Club América frente a los Pumas. Ahí los espero, junto a Ricardo 'Finito' López, Marco Barrera, Carlos Aguilar e Iñaki Arzate.

Será un noche inolvidable, no sólo para Canelo que ya rebasará los 500 millones de dólares en ganancias, sino para todos los que transmitiremos la batalla totalmente en vivo.

