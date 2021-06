Floyd está de regreso

Vaya mundito en el que nos tocó vivir. Si me estás leyendo quiere decir que te ha tocado ver a Cristiano, Messi, Pacquiao, LeBron, probablemente Jordan y a Chávez, auténticas súper estrellas del deporte. Y ahora no sólo tenemos a estos íconos, sino también a los youtubers que se cuecen aparte.

Ellos son personas que jalan millones de seguidores, influyen y llaman la atención. Imaginen cuando se meten al mundo de los deportes, se convierte en un verdadero show y para muestra lo que veremos hoy en una pelea en la que volverá Floyd Mayweather Jr. contra Logan Paul.

BOXEO-ESPECTÁCULO

Los clásicos del boxeo se deben estar dando 'un tiro', aventándose un berrinche del tamaño del Hard Rock Stadium, quejándose: 'cómo es posible que el mejor boxeador de los últimos años regrese del retiro para enfrentar al Rey de YouTube'.

Pero queramos o no: es lo que hay y esto toca. Disfrutemos que a los más de 40 años regresa el Money. Es un área nueva del deporte, es una rama más que une al espectáculo. No confundamos qué es boxeo puro. Así como hace algunos años Omar Chaparro y De Nigris boxeaban o que los hermanos Brenan luchaban en AAA, ahora toca hacerlo a este tipo de personajes en proporciones estratosféricas.

¿QUÉ ESPERAR DE LA PELEA?

Vamos a divertirnos, no esperemos absolutamente nada. Paul va a ir con todo y no tiene nada que perder. Trae 15 kilos de más y mayor estatura que el Campeón en cinco diferentes divisiones. No vaya a ser que le dé un 'locazo' y ande tirando a mi Mayweather Jr.

Floyd es el #1 de la defensa en la historia del boxeo, es un show, probablemente el más inteligente dentro y fuera del cuadrilátero. Se llevará mínimo 50 millones de dólares y saldrá a divertirse. Será un día de campo y no tendrá problema en ganar. Ojo que si esta pelea es un éxito, veremos muchas así en los próximos años. No nos amarguemos, al contrario, agradezcamos que hay espectáculos para todos y si no nos gustan no los veamos y ya. Por lo pronto, hoy la podrán ver por ESPN. #MayweatherPaul