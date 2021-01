Inicio del año boxístico

Feliz Año Nuevo, mis #RiañoLibers, realmente quiero que para todos ustedes y para sus seres queridos este ciclo sea positivo. Que tengan mucho trabajo, energía, amor y sobre todo mucha salud... ¡y un montón de sexo!

Iniciamos el 2021 con buen boxeo, una pelea en la cual aparece un chavo con un gran récord como profesional, pero con uno mejor en Instagram, tiene más de siete millones de seguidores, Ryan García.

EL 'JUSTIN BIEBER' DEL BOXEO

Lo conocí en la función en la cual Canelo Álvarez hizo trizas a Sergey Kovalev y me pareció mamonsísimo. Recuerdo que llegó tarde a la conferencia de prensa, cobijado por Oscar de la Hoya y compañía, y como si ya fuera una gran estrella del boxeo. Se me hizo una falta de respeto, tanto para la prensa como para sus colegas, pero a él le permiten eso y más. Desde ahí el tipo me perdió.

TALENTO

El chavo es un fenómeno en redes, es un buen boxeador y será una estrella. Tiene talento y agarre con los millennials y las generaciones posteriores, es por eso la importancia que tiene a nivel mediático.

Es el futuro del boxeo. Tiene una velocidad espectacular -tanto a la ofensiva como a la defensiva- y un gancho a la zona hepatica fabricado de forma artística, además de que en la esquina está el mejor entrenador de la actualidad: Eddy Reynoso. Tiene todo para triunfar.

VICTORIA POR KO

Esta tarde sale ante Luke Campbell, un boxeador de calidad regular, con mayor experiencia en peleas estelares y con una medalla olímpica, pero una presa fácil. Ryan, que ganó 15 títulos nacionales y que marcha invicto con 20 victorias y 17 nocauts, lucirá imponente. Apuéstenle al KO.

Hoy verán al tipo más mamón del boxeo, pero también a una máquina de destrucción, inteligente, que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. Como diría mi tío, el Doctor Morales: "no pierdan de vista la mano izquierda en forma de gancho de Ryan".