No hay pretexto para la violencia fuera del ring

Vaya desastre que se ha armado desde que el luchador de la Caravana Estelar Triple A, Chessman, golpeó al conductor Adrián Marcelo.

Después de una entrevista en la cual el rudazo se 'calentó', Adrián Marcelo probablemente se burló o cotorreó de más, pero no hay pretextos para justificar que un luchador profesional golpee a quien sea.

ENTIENDO A MARCELO

El conductor regiomontano ha dicho que se siente lleno de impotencia al ser lastimado por 'El Asesino de la Luz Roja'. Hace algunos años recuerdo que Leobardo Magadán fue golpeado por el Negro Casas.

Ese golpe llevó al hospital al 'Casanova de Izcalli', el mejor narrador de lucha libre de la actualidad. Estuvo a nada de sufrir un desprendimiento de retina y afortunadamente no pasó a mayores.

REY BUCANERO Y OCTAGÓN

Desde que estoy en el mundo de la lucha libre he tenido la mala fortuna de encontrarme con dos personajes que me han agredido físicamente. El Rey Bucanero, que pensaba que era un cuate buena onda. Me pateó por la espalda, yo estando en la periferia del ring, haciendo mi trabajo de presentador y conductor.

El otro fue lo que queda de Octagón, un luchador que probablemente las nuevas generaciones no recuerdan, pero fue muy famoso a principios de los 90. Además de hablarme a mi celular para amenazarme de que me iba a 'partir la madre', me intentó golpear en un evento privado en el que nos contrató Blue Demon Jr.

PENOSO

Así es como se las llegan a gastar esta serie de luchadores. Es realmente una pena que tipos que se dedican a vivir en la lucha libre y golpeen a alguien que forma parte del mismo deporte espectáculo. Lo que sucedió con Adrián Marcelo debe tener consecuencias.

Chessman, a quien conozco personalmente, lamentablemente no se controló y ni hablar. Ojalá se solucione todo. Para cada acción hay una reacción; aquí lo importante es enfatizar que la violencia nunca es el camino.

