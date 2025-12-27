¿Extraña México? Aaron Ramsey reaparece con indumentaria de Pumas

Aaron Ramsey defendió apenas unos meses la camiseta de los Pumas, institución de la que partió de forma abrupta en pleno torneo Apertura 2025. Pese a que su estancia en el Pedregal resultó breve, el futbolista británico parece conservar un afecto especial por los colores del equipo capitalino.

Con Pumas | IMAGO7

¿Qué hizo Aaron Ramsey con Pumas?

A través de las redes sociales, el volante fue etiquetado en una historia que capturó la atención inmediata de los seguidores universitarios. En la imagen, el exjugador del Arsenal apareció con la playera del cuadro felino mientras practicaba golf, uno de sus deportes favoritos fuera del balompié profesional.

La fotografía no pasó inadvertida y generó un intenso debate entre la comunidad auriazul, la cual todavía recuerda con sentimientos encontrados su paso por el club. Muchos aficionados mostraron ilusión al observar que el galés aún posee prendas de la escuadra mexicana a pesar de la distancia actual.

La salida del experimentado jugador de 35 años estuvo rodeada de controversia debido al poco impacto que logró dentro del terreno de juego. Durante su etapa bajo las órdenes del cuerpo técnico felino, Ramsey apenas acumuló un total de 235 minutos de acción en la Liga MX.

Su actividad se dividió en seis encuentros oficiales, una cifra por debajo de las expectativas que generó su fichaje bomba a principios del año. En ese periodo, el mediocampista logró mover las redes en una sola ocasión antes de tomar la decisión de abandonar la disciplina del equipo del Pedregal.

Con indumentaria de Pumas | CAPTURA

¿Por qué se fue Aaron Ramsey de la Liga MX?

Más allá de los resultados deportivos, la estancia de Aaron en México quedó marcada por un suceso personal sumamente doloroso para su familia. Durante un viaje a San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, el futbolista sufrió la pérdida de su perrita, a quien buscó de forma incansable sin éxito.

Aquel evento empañó su experiencia en territorio azteca y aceleró, según algunos reportes, su deseo de buscar nuevos horizontes fuera del país. Sin embargo, este reciente gesto en sus plataformas digitales demuestra que el vínculo con la institución universitaria todavía permanece vigente de alguna manera.

El paso de Ramsey por Ciudad Universitaria quedará registrado como uno de los fichajes más mediáticos pero menos productivos en la historia reciente de los Pumas. Mientras el equipo continúa su camino en el certamen local, la figura del galés vuelve a aparecer en el radar como un recordatorio de un proceso que nunca terminó de cuajar.

En acción | IMAGO7



