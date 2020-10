No más Julito

Mis amados #BbsDeLuz, Julio César Chávez Jr. ya no debe seguir en el boxeo profesional. Y no es que le tenga mala onda, de hecho me duele escribir esto por el cariño y admiración que le tengo a su padre, pero es mi sentir basado en las últimas apariciones del Junior.

Cuando Julito apareció en el radar del boxeo se esperaban maravillas de él. La forma en la que subió a las peleas estelares fue notable, mostraba aptitudes, un físico sensacional y lo más relevante de todo, un apellido que es el más respetado en la historia del boxeo mexicano. Tenía todo para triunfar y así fue. Se convirtió en el primer mexicano en ser Campeón en peso Medio. La gente del boxeo lo respetaba, lo quería y la fama lo alcanzó.

Era un joven que se entregaba en cada batalla, no dejaba de ir al frente, le gustaba y entendía que tenía que dar espectáculo. La gente lo quería y le creía. En la 'casa de enfrente' tenía a su competencia Saúl 'Canelo' Álvarez, cuya reputación no era la mejor, pero que con base en inteligencia, trabajo, perseverancia y sobretodo la disciplina se convirtió en el mejor boxeador kilo por kilo de la actualidad. En cambio el Junior se dedicó tristemente a desperdiciar esas condiciones, para ser en la actualidad un mal ejemplo, no sólo dentro de los cuadriláteros, sino fuera de ellos.

Después de las últimas malas exhibiciones, Julito tendrá que decir adiós al deporte que más lo amó, que siempre lo cobijó. Tiene que respetar una disciplina que le ha dado y a la cual he le ha dejado muy poco. Ya no es grato ver cómo lo lastiman y cómo siempre encuentra un pretexto para sus derrotas y así desde que perdió con Sergio 'Maravilla' Martínez.

Es un tipo carismático, a mí me cae bien, tiene mucho más agarre con la gente que otros deportistas y eso debe aprovecharlo. Probablemente puede hacer un reality show de su vida, ser youtuber, tiktocker o instagramer. Hasta podría ser promotor. Pero ya por respeto al boxeo y a su público no debería boxear más, porque cada que lo hace pierde más de lo que gana. Julio podría encontrar cabida en otra parte que no sea en el ring, es más que se venga a comentar conmigo, con Finito, con el Zar y con Roberto Sosa a TUDN. #NoSéPiénsalo

