Copa Africana de Naciones: ¿A qué hora y dónde ver el Nigeria vs Marruecos?

La selección local se enfrentará con Nigeria en las Semifinales de la Copa Africana de Naciones, buscando un lugar por el campeonato africano

Marruecos y Nigeria se juegan un lugar en la Final de la Copa Africana
Marruecos y Nigeria se juegan un lugar en la Final de la Copa Africana | AP
Marcos Olvera García
13 de Enero de 2026

Marruecos está a un solo partido de llegar a la Final de la Copa Africana de Naciones, para llegar a la definición, el equipo marroquí tendrá que pasar por encima de Nigeria.

La selección local, que solo empató un partido en toda la Copa Africana de Naciones, viene de dejar en el camino a Camerún, cuadro al que venció dos goles a cero en los Cuartos de Final de esta competición.

Por su parte, Nigeria ha ganado todos sus encuentros en la Copa Africana de Naciones, terminando por eliminar a Argelia en Cuartos de Final, siendo el último equipo en lograr su pase a Semifinales.

La otra semifinal se jugará entre Senegal y Egipto, cruce del que saldrá el primer finalista de la Copa Africana de Naciones 2025. Recordando que esta será la penúltima edición que se juegue cada dos años.

Marruecos lleva mano

La selección anfitriona de la Copa Africana de Naciones tiene ventaja en el historial directo entre Marruecos y Nigeria, con tres victorias para los marroquís y dos para los nigerianos.

El último enfrentamiento entre estas dos selecciones se dio en 2004, cuando Marruecos venció a Nigeria en la Fase de Grupos de la Copa Africana de Naciones.

¿Cuándo y dónde ver el Nigeria vs Marruecos?

Día:Miércoles 14 de enero
Hora:14:00 hrs CDMX
Lugar:Prince Moulay Abdellah Stadium
Transmisión:Fox ONE, Claro Sports

