Copa del Rey: ¿Cuándo y dónde ver el Albacete vs Real Madrid?

El conjunto merengue estrenará entrenador tras la salida de Xabi Alonso en el Estadio Carlos Belmonte, enfrentando al Albacete

Real Madrid se enfrentará al Albacete en Copa del Rey
Marcos Olvera García
13 de Enero de 2026

El Real Madrid volverá a la actividad después caer en la Final de la Supercopa de España frente al FC Barcelona, ya con un nuevo entrenador al frente del primer equipo tras la salida de Xabi Alonso.

El cuadro merengue se enfrentará este miércoles al Albacete en los Octavos de Final de la Copa del Rey, donde el equipo merengue quiere recuperarse después de la derrota en el clásico, además comenzar con el pie derecho en la era de Álvaro Arbeloa.

El Albacete, que está en la posición 17 de la segunda división de España, ha ganado solo uno de sus últimos cinco encuentros en el campeonato de Liga.

El cuadro que jugará de local el próximo miércoles dejó fuera de la Copa del Rey al Celta de Vigo en tanda de penales, lo que le permite jugar contra el Real Madrid en los Octavos de Final.

Historial favorable al Madrid

El Albacete y el Real Madrid se han enfrentado en 14 ocasiones, donde el cuadro merengue se ha proclamado como ganar en 11 partidos, empatando tres, sin victorias por parte del cuadro albacetino.

El último partido oficial en donde se enfrentaron el Real Madrid y el Albacete fue en abril del 2005, cuando el cuadro merengue visitó al Albacete y terminó venciendo por marcador de 2-0.

¿Cuándo y dónde ver el Albacete vs Real Madrid?

Día:Miércoles 14 de enero
Lugar:Estadio Carlos Belmonte
Hora:14:00 hrs CDMX
Transmisión:Sky Sports

