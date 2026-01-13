¿Cuándo y Dónde ver el Inter vs Lecce de la J16 de la Serie A?

El Inter de Milán se prepara para recibir al Lecce este 14 de enero en el Giuseppe Meazza en un duelo correspondiente al recupero de la Jornada 16 de la Serie A 2025-26, tras el empate 2-2 ante el Napoli que interrumpió momentáneamente sus aspiraciones de líder absoluto del torneo.

Con 43 puntos en la tabla, los Nerazurri están firmes en la parte alta del campeonato y confían en su solidez para mantener el ritmo de la lucha por el Scudetto. Este encuentro cerrará definitivamente la primera mitad de la temporada para el Inter y servirá para consolidar su dominio ante un rival situado cerca de la zona de descenso.

Inter l AP

El técnico Cristian Chivu ha trabajado esta semana para ajustar el equilibrio entre ataque y defensa, especialmente tras las rotaciones obligadas del fin de semana. A pesar de ello, la plantilla ha mostrado buena cohesión y cuenta con delanteros con gol que pueden marcar la diferencia en San Siro.

¿Cómo llega el Lecce?

En contraste, el Lecce llega con 17 puntos, apenas cuatro por encima de los puestos de descenso, y con una racha negativa que lo ha dejado con solo un punto en sus últimos cuatro partidos de liga. Esta situación coloca a los visitantes en un plan conservador, buscando sorprender en campo contrario y sumar para alejarse de la zona crítica.

Los datos estadísticos favorecen ampliamente al Inter: el conjunto milanés ha sido uno de los más efectivos de la Serie A tanto en ofensiva como en defensa, acumulando una de las menores cifras de goles encajados en la campaña, mientras que Lecce presenta dificultades para encontrar el gol y ordenar su esquema ofensivo.

Históricamente, el Inter domina los enfrentamientos entre ambos equipos, con una trayectoria claramente favorable en los duelos en el Giuseppe Meazza y varios triunfos contundentes en sus últimos cruces directos. Esto refuerza la expectativa de un resultado favorable para los anfitriones.

En cuanto a alineaciones, el Inter podría apostar por su esquema habitual con figuras ofensivas como Lautaro Martínez y Marcus Thuram, respaldados por un mediocampo creativo, mientras que Lecce deberá sortear ausencias por suspensión que complican su formación titular y posiblemente lo obliguen a un planteamiento más cauteloso.

Lecce l AP

¿A qué hora ver?

El partido dará inicio este 14 de enero con transmisión para los aficionados a través de ESPN y Disney+ a partir de las 13.45 hrs y se anticipa como una prueba de fuego para Inter en su lucha por mantenerse en la cima del campeonato frente a un Lecce que busca puntos clave para su permanencia.

Fecha: 14 de enero

Hora: 13:45

Estadio: Giuseppe Meazza

Transmisión: ESPN y Disney+

Serie A l AP

Este contenido está realizado con la ayuda de herramientas de Inteligencia Artificial y con la revisión de un editor de RÉCORD