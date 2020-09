Contagios en el CMLL

Primero que nada: ¡feliz cumpleaños a mi amado Consejo Mundial de Lucha Libre! Ya son 87 años de ser una de las empresas más sobresalientes a nivel internacional. Pero vaya días que ha pasado con sus elementos contagiados por el maldito Covid-19.

Vamos por partes y empecemos primero con las damas. La mujer que ha llamado la atención en los últimos meses es Lluvia, pero tristemente ella -junto con Princesa Sugehit (como lo señale la semana pasada)- entraron a una tormenta, pero de Covid... y no pudieron estar en la gran fiesta de la lucha libre mexicana. El lugar de estas dos bellas y talentosas damas fue ocupado por Reina Isis y por Dalys.

REACCIÓN EN CADENA

Último Guerrero, uno de los símbolos y estandartes del CMLL, también fue diagnosticado con coronavirus y... ¡pues cómo no! Durante los últimos días se le veía seguido en funciones, firmas de autógrafos y demás convivencias en el interior de la República Mexicana como si nada hubiera pasado.

Por fortuna, el Luchador de Otro Nivel está bien y no entubado o en cama como miles de mexicanos. Pero a nivel luchístico afectó a los cinco con quienes iba a luchar, tanto a su compañero Euforia, como a su hermano Gran Guerrero, ya que los dejó sin poder exponer contra Terrible, Rey Hechicero y Templario. Al único que pudieron reacomodar fue al Templario.

Otro que arrasó en las encuestas y que arrasó con el Covid-19 fue Bandido, quien ya no pudo participar en el único aniversario de Doña Lucha a puerta cerrada. Con tantas bajas la afición se 'manifestó' en redes sociales, pidiendo que se cancelara el evento, pero en mi opinión, no había necesidad de hacerlo. Créanme que estoy seguro fue un éxito la gran fiesta de anoche en a México. #CoronAniversario87

ESTOY ARDIDO

Esto no es sobre luchas ni de boxeo, sino de otro deporte que me apasiona y que también narro, el futbol. Después de ver el Clásico me queda claro qué hay ciertos jugadores como Oribe Peralta que ya no sienten lo que los aficionados sí.

Hay personas que pierden apuestas, dinero, orgullo, que viven burlas durante toda la semana porque su equipo perdió en el Juego de Juegos y hay jugadores que pueden salir, reírse y platicar como si nada hubiera pasado.

Las escenas del final del partido que ganó papá, el América, reflejó que hay jugadores que -por mas buenos que sean- carecen de tacto y de inteligencia en ciertos casos.

Yo no tengo un problema en que en vestidores se rían o que platiquen, pero hay que tener orgullo y honor. Tampoco quiero que salgan a golpes, pues nunca es buena la violencia, lo único que pido es que piensen en su afición y en que ellos antes de ganar milllones de pesos y ser famosos, sufrían cuando perdía su equipo. #BackToBasics

CUIDÉMONOS

En estos días ya volveremos a una vida más cercana a la que teníamos antes del coronavirus. Por favor, seamos responsables, cuidemos nuestro cuerpo y salud. Abrazo enorme.

