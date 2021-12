Por un cierre con broche de oro

Mis #RiañoLibers, vaya sensación ha causado Combate Global a nivel internacional, mostrando ratings elevadísimos y demostrando por qué es la franquicia de las MMA con mayor crecimiento en los últimos años. Los números no mienten. La UFC tiene semanalmente un promedio de 682 mil personas, mientras que Combate Global 450 mil.

La brecha cada vez se acorta más y el año entrante será fundamental en cuanto a la competencia televisiva. Por lo pronto, Combate Global, la empresa que comanda Campbell Maclaren, uno de los creadores de UFC, ya tiene aseguradas 35 fechas para este 2022.

Siempre lo he dicho, 'el sol sale para todos' y la competencia es buena. Yo sigo disfrutando hacer lo que más me agrada con compañeros como Lindsay Casinelly, Ricardo Celis y el 'Pube' Alvarado.

COPA COMBATE

Guardando toda proporción en cuanto a bolsas, este domingo el ganador de la Copa se llevará la más alta de este año, 100 mil dólares, lo que equivale a aproximadamente dos millones de pesos. Ocho peleadores de diferentes países se enfrentaran tres veces en el torneo hasta llegar a la final.

El peso está pactado en la categoría de los Gallos y destacan peleadores como Carlos Briseño, de 31 años, miembro de la reconocida academia Bonebreakers.

Ingresa a la jaula de competencia de Combate Global con una racha de dos victorias, después de ganar por decisión unánime contra Adam Martínez. También el chileno Cristian Barraza, que es un cinturón marrón de Jiu-Jitsu brasileño, viene de una victoria por sumisión de brazo en el primer round.

SINTONÍA BINACIONAL

Como ya es costumbre, se podrá ver en vivo tanto en Estados Unidos como en el país 'donde ya no hay corrupcion', nuestro Mexico. En vivo en los EU por Univision (23:00 ET | 20:00 PT) y TUDN USA (23:00 ET | 20:00 PT); en México por TUDN MX, a partir de las 22:00, hora local.

