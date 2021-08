¿Realmente es lo que merecemos?

Figuras, terminan unos Juegos Olímpicos más y con ello se queda mi eterno agradecimiento a todos ustedes y, obviamente, a mis jefes de TUDN por permitirme narrar y transmitir tantas emociones.

Tristemente, el boxeo, uno de los deportes que más medallas le ha dado a nuestro amado país, se fue sin una sola presea. Es doloroso, porque es increíble que en un deporte en el cual somos potencia a nivel profesional y mundial, no hayamos tenido éxito en esta justa veraniega, ni en muchas otras.

Sumar 13 medallas totales es muy poco en comparación con la cantidad de campeones mundiales que tenemos. Habrá que conformar una federación sólida, la actual se dice que está llena de corrupción y amiguismos, pero a mí no me consta nada, lo que sí me consta son los paupérrimos resultados que hemos tenido en boxeo amateur en los últimos años.

Hoy, nuestro boxeo amateur tiene que vivir una reingeniería, empezar desde cero y evolucionar. De nada sirve tener grandes atletas o entrenadores si no existen los apoyos para que se alimenten bien y entrenen al cien por ciento.

Lo penoso no sólo es en el boxeo, sino también en la mayoría de las disciplinas, en las cuales es increíble que siendo una raza luchadora, fuerte y ambiciosa, nos hemos quedado tan cortos de lo que en teoría deberíamos ganar.

La lección es clara: se debe trabajar más en las federaciones, se debe llevar un proceso en el cual desde ahorita se seleccione a los mejores atletas que tenemos en las diferentes disciplinas y a partir de ahí asociarse con la iniciativa privada y llevar a cabo un seguimiento en el cual se apoye no sólo con dinero, sino con buenos entrenadores, equipo de nutriólogos, psicólogos y educadores. El fracaso es reflejo de la falta de apoyo de los gobiernos y federaciones.

Mi reconocimiento a Esmeralda, Brianda y a Rogelio, los boxeadores que fueron a representarnos a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

