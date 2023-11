Al América lo único que le sirve es el título

El amplio dominio del América en el torneo no es ningún secreto y tampoco sorprende a nadie. El América "sufrió", y muy entrecomillado, la salida del Tano Ortiz, pero llegó André Jardine para demostrar que el buen futbol en América tenía que ser respaldado por resultados y está en esa misión por intentar conseguir el título de liga número 14 de las Águilas.

No consiguieron el récord de puntos en torneos cortos, pero sí consiguieron ser la mejor ofensiva del campeonato y la mejor defensiva. La mejor racha de partidos invictos y además derrotaron a Pumas, Chivas y a Cuz Azul. No hay un equipo que haya jugado mejor al futbol durante el Apertura 2023 que el América y eso que durante varios lapsos del campeonato tuvo que jugar parchado por lesiones, por ausencias, por llamadas internacionales y a pesar de todo eso, el América de André Jardine fue líder del torneo e impuso su futbol ante prácticamente todos.

Atención, nada de esto servirá si no consiguen el título. Nada de esto será recordado ni vanagloriado por la historia del Americanismo si no llega una nueva copa a las vitrinas de Coapa. Eso sí, América es el gran favorito, América es el equipo que ha dictado el rumbo del torneo y que sería hasta sorpresivo que no terminaron siendo campeones.

A pesar de ese dominio y de esa hegemonía, hay otros equipos que intentarán atentar contra esa jerarquía americanista. Hay otros clubes que tienen la calidad, la categoría y la experiencia para triunfar en las Liguillas. Mucho cuidado, América. La fase final tiene dos premios: el título y eliminar a las Águilas.

