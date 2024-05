América, presionado; Cruz Azul, relajado

América contra Cruz Azul se ha convertido en la gran rivalidad que alimenta a nuestro futbol mexicano. Las dos Finales con todas las localidades vendidas, dos de las tres aficiones más importantes, el historial, la Final que más veces se ha repetido en la historia, son algunos de los argumentos que tiene el América contra Cruz Azul para ser la cúspide del balompié tricolor.

Sin embargo, hay un problema: es una Final con estados de ánimo diferentes. América, el que todo mundo dice que es todopoderoso, el equipo de época, el Non Plus Ultra, ese equipo hoy está más que presionado por ser campeón. El americanismo vive en un estrés después de haber fracasado en la Concacaf Champions Cup y no haber podido formar parte de los equipos participantes en el próximo Mundial de Clubes.

Ese fracaso que cimbró las oficinas del América y de Televisa hoy se traduce en presión para el equipo. Es cierto que son campeones, que hoy son los actuales monarcas del futbol mexicano, pero nada de eso sirve si se perdieron el torneo de clubes más trascendental de la historia. Nada de eso sirve si Cruz Azul les quita el bicampeonato en su casa, nada de eso sirve si alardean que en América no se celebran lideratos ni Semifinales y al final no ganan ninguna copa.

Por otro lado, Cruz Azul llega con un sentimiento de relajación. Cruz azul estaba en una transición, o aún lo está, con la llegada de Martín Anselmi. Y su buen futbol, su buena gestión, los tiene en la Final. Pero este no era el pronóstico de prácticamente nadie para La Máquina, al menos en este semestre. Más de uno dirá que América pudo haber ganado, que Cruz Azul se salvó dos veces en la línea, tantos y tantos motivos. Pero no hay que olvidar cómo juega Cruz Azul. No hay que olvidar el estilo de futbol que ha implementado Martín Anselmi en esta Máquina y que a pesar de esos momentos de agobio, Cruz Azul sabe cómo salir avante, sabe cómo jugarle a este América y lo hizo sufrir en la Final de Ida y en ese partido de fase regular, a pesar de que no haya ganado ninguno de esos dos juegos.

La lectura es simple, el americanismo está presionadísimo por ser bicampeón, mientras que Cruz Azul vive un momento de tranquilidad y jamás se había visto un equipo celeste tan relajado previo a una Gran Final del futbol mexicano.

Es cierto, la obligación está en los dos. Las dos instituciones por su historia, por su presupuesto, por su hegemonía están siempre en la misión de ser campeones. Pero América tendría un semestre de fracaso. Un semestre en el que todo mundo decía que solamente el Manchester City o el Real Madrid les podría ganar y hoy están en la boca del lobo. Hoy están al borde de un precipicio o son bicampeones y apagan un poco el fuego del fracaso en Concacaf o serán la burla nacional.

