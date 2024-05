Semifinales que paralizarán el país

Dos semifinales que tienen los ojos de todos encima, dos semifinales que generaron muchísima expectativa y que no cumplieron con lo que se esperaba.

Guadalajara contra América y Monterrey contra Cruz Azul. En la cancha del Estadio Akron, fuimos testigos de un partido en donde las Chivas pudieron haber derrotado al América. Un juego en donde fueron mejores y Fernando Gago se encargó de darle una lección táctica a André Jardine, que indudablemente, su equipo viene a la baja en el peor momento del campeonato.

Ese América que todos aplaudían, que todos presumían y que alardeaban que estaba fuera de esta liga, hoy da la sensación que es el equipo más débil de los cuatro semifinalistas. A pesar de eso, por la posición de la tabla y porque así es el futbol, es probable que el Guadalajara quede eliminado ante estas muy decepcionantes Águilas, pero en estos primeros 90 minutos que no nos regalaron goles y que el América no pudo generar lo que ha generado en otras ocasiones, las Chivas dejan muy bien establecidas su postura y su futbol, una evolución que han tenido de la mano de Fernando Gago, quien fue tan y tan criticado a su llegada al futbol nacional. Hoy esos críticos, aplaudidores del americanismo, callan y tienen que ver a sus señalamientos desplomarse.

Este sábado en el Estadio Azteca será la definición del Clásico Nacional, en busca del pase a la final del Clausura 2024, y podemos tener otro entrenador rojiblanco que llegue a una final en su primer torneo o el sueño americanista del bicampeonato .

Por otro lado, lo que sucedió en la Sultana del Norte fue la evidencia del proyecto de Martín Anselmi. Un Cruz Azul que no tiene un centro delantero de poder, un Cruz Azul que no contó con Willer Ditta, uno de los jugadores más importantes en la zona baja celeste, que ha sido la fortaleza del equipo, y un Cruz Azul que se plantó en el Gigante de Acero ante una de las mejores plantillas del continente con una banca Sub 23, prácticamente.

Un golazo de Rotondi al minuto 33, curioso que sea en este minuto para seguir con la cábala celeste, fue el único tanto del partido. Monterrey no supo cómo hacerle daño a La Máquina, Monterrey tuvo oportunidades que desperdició y otras más que Kevin Mier resolvió atinadamente.

Hay aficionados Rayados que critican y dicen que Cruz Azul fue a encerrarse y señala la postura de La Máquina. ¿Es necesario ir a ganar 5-0 en el partido de ida, cuando tienes la ventaja en la posición de la tabla? El Monterrey, lleno de figuras, no pudo contra este Cruz Azul muy bien trabajado. Fernando Ortíz tendrá que concluir este domingo lo que tanto se le critica, lo que no ha podido hacer, la piedra en su zapato como entrenador, avanzar a una final.

Dos semifinales que paralizarán el fin de semana y que sin duda alguna, regalarán espectaculares 90 minutos.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: CAMBIO MORAL Y FUTBOLÍSTICO