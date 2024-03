'Tala' Rangel es la nueva 'joya' rojiblanca

Hoy el Club Deportivo Guadalajara tiene que darse cuenta de que uno de los grandes activos que tienen la institución es la gran promesa de portero que tiene en Raúl "El Tala" Rangel. Un portero joven, un portero talentoso, un portero que además puede representar perfectamente los valores que un equipo de fútbol necesita ser, es una persona que desde la lucha, desde las adversidades y el haberse enfrentado y sobrepuesto a ellas a como diera lugar, nació y emergió para conseguir un lugar en la primera división del fútbol mexicano.

Esos valores, esas fortalezas, son la que lleva a un jugador a, no solamente trascender en la cancha, si no consagrarse fuera de ella y erigirse como un referente, de esos que necesita Guadalajara y que hace muchos años no salen de la cantera.

El Tala Rangel es joven, muy humano, y que cuando uno habla con él demuestra el orgullo que tiene de sus orígenes, ser agradecido y siempre tener la intención de aprender, mejorar y pulir las cualidades futbolísticas es algo que se nota con facilidad en este muchacho.

Y es que hay que ser honestos, el club más mexicano no sienten en todos lados, pero Jalisco es donde el ADN Rojiblanco reina. Un joven de Ciudad Guzmán, una comunidad ubicada a hora y media de Guadalajara, un típico pueblito pintoresco en donde a flor de piel se siente la mexicanidad y el ser orgulloso de Jalisco, ese ADN Jalisciense es algo que probablemente no sea imperativo para que un jugador esté en las Chivas, pero sí marca una diferencia en la entrega, en la garra, en el sentimiento que tengan los jugadores para esta institución.

La realidad es que hoy Guadalajara tiene en este canterano a un proyecto de ídolo, a un jugador con capacidad, con calidad y que sobre todo tiene las metas y las aspiraciones muy altas. Un joven soñador, pero que con los ojos bien puestos en la realidad, sabe que el futuro puede ser brillante.

Pueden estar tranquilos, Chivahermanos, pueden estar incluso ilusionados con la calidad, con la entrega y con los valores de Raúl Rangel, un aficionado que juega.

