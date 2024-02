Árbitro reincidente en Liga de Expansión

El arbitraje, una vez más, es el epicentro de la conversación del futbol mexicano. Este fin de semana, al terminar el partido, entre Celaya y Alebrijes, el entrenador del equipo oaxaqueño, Carlos Gutiérrez, señaló a Gustavo Padilla, árbitro central del partido, de haber amenazado a sus jugadores. Una acusación bastante seria.

Repasando las acciones del compromiso, hay una expulsión al minuto 38 al portero, Octavio Paz, donde se aprecian en la imagen de la transmisión, un ademán haciendo referencia a arbitraje tendencioso, lo que coloquialmente se conoce como "billetear".

Una situación muy grave que no se puede pasar por alto y que, además, es un caso de reincidencia por parte del árbitro Gustavo Padilla. Hace un año, Leones Negros y Alfonso Sosa señalaron que tanto futbolistas como el cuerpo técnico habían sido insultados por Gustavo Padilla, el mismo árbitro en cuestión. En su momento lo contamos aquí mismo, esperando que se ejecutara la debida atención en la Comisión sobre este caso.

Pero aparentemente, no sucedió absolutamente nada, porque todo sigue igual, en la situación se mantuvo y sobre todo, Gustavo Padilla vuelve a ser protagonista de una situación de este tipo, en donde la falta de respeto impera en una cancha de futbol.

La Comisión de Árbitros tiene, forzosamente, que trabajar para que se puedan desarrollar mejores arbitrajes, porque la Liga Expansión no sólo sirve para foguear a los jugadores, también es un paso previo para los árbitros que aspiran a ser jueces en la Primera División del futbol mexicano. El problema está en que hay árbitros, como este caso, que no logran dar esos saltos de calidad, y además están dando trabajos que no cumplen con las bases disciplinarias, dejando de lado la labor arbitral.

Ojalá que pueda existir orden en la Comisión de Árbitros, ojalá que Benito Armando Archundia y Enrique Osses, si se llevan o no, trabajen para desarrollar un mejor arbitraje y que esos jueves cada vez estén mejor preparados.

Ya existió un castigo para los jugadores, pues Gustavo Padilla señaló que al menos uno de los futbolistas lo insultó, pero la investigación y la sanción tiene que ir para ambas partes responsables. Si hay dos involucrados que tienen que ser sancionados, que así sea y no quede simplemente contra el jugador.

¿Cuáles serán los siguientes pasos de la Comisión? ¿Investigará o no investigará? Los equipos de la Liga Expansión tendrían que unirse y trabajar en conjunto, trabajar en un bloque y ver qué está sucediendo con el arbitraje dentro de la Liga. No es cosa menor, se tiene que trabajar a profundidad y hacer todo lo posible por erradicar problemas disciplinarios dentro de las comisiones del fútbol mexicano y aún más en la comisión de árbitros.

Ojalá que pronto y por el bien del fútbol mexicano se esclarezca esto.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡VAYA POLÉMICA! CARLOS GUTIÉRREZ, DT DE ALEBRIJES, ASEGURA QUE EL ÁRBITRO PROVOCÓ A SU PORTERO