Toluca está de regreso

El futbol es como la vida, y sin afán de caer en un cliché utilizado en muchas ocasiones, eso está sucediendo con el Toluca.

El Toluca de Renato Paiva, que hace unas semanas fue eliminado por el Herediano en la Concacaf Champions Cup, hoy es el líder del futbol mexicano.

Es el líder del futbol nacional, gracias al gran plantel que tiene, gracias a que tiene un portero que es de los mejores de la liga y que además tiene la particularidad de saber hacer goles. Tiene un entrenador que es un estudioso del futbol, un hombre que logra vincularse con el jugador, pero con conocimiento, no sólo de esos entusiastas motivadores que no saben más que muchos, tiene un jugador que ya ha demostrado sus condiciones y que hoy está recuperando ese gran nivel como Alexis Vega, tiene muchas virtudes el Toluca de Renato Paiva y por eso es el número uno.

Pero a lo que quiero llegar con todo esto es que en las últimas semanas algunos han querido vender al América como el gran titán del futbol mexicano, como el equipo invencible y que nadie puede hacer absolutamente nada contra ellos, porque son infinitamente superiores. A pesar de todas esas declaraciones, de esos alcahuetes, el América no es ese enorme equipo que quieren vender. Tan es así, que hoy no es líder del futbol mexicano, y podrán decir que simplemente es por diferencia de goles, pero no es líder, hágale como quieran.

El América de Jardine, que quiere el Bicampeonato y la Concacaf, podrá ser de los protagonistas, hasta de los favoritos. Pero otra cosa es pensar que es lo mejor que le ha pasado al futbol mexicano en los últimos años, hoy no demuestra esa jerarquía y esa supuesta jetatura con un liderato en la clasificación.

Es cierto que América es un equipo que juega bien, que tiene solidez y que tiene una plantilla muy amplia, pero eso no descalifica en automático a los demás. El ejemplo de hoy es Toluca, el ejemplo de un equipo que todo mundo criticó con el fracaso en Concacaf, pero que ahora está rindiendo frutos y dejando claro que los proyectos avanzan.

Algo para verdaderamente aplaudir a la directiva del Toluca y a Renato Paiva es recuperar Alexis Vega. El jugador de los Diablos la pasó mal en las Chivas, no pudo demostrar ese futbol que todos sabemos que tiene y que nadie ha dudado de él, pero el darle la confianza en cada ámbito, en brindarle la oportunidad para recuperar su carrera va a ser clave en cómo se consolida dentro de la cancha, y al menos en estos partidos, hemos visto una mucho mejor versión de Alexis que, obviamente, con su pasado rojiblanco, hará todo por vencer al América.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALEXIS VEGA NO LE CIERRA LAS PUERTAS AL AMÉRICA A PESAR DE SU PASADO EN CHIVAS