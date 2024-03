El triunfo de la Selección Mexicana ante Panamá en la Semifinal de la Nations League sirve para demostrar que el proyecto de Jaime Lozano va. El proyecto de Jaime Lozano, que recibe golpeteos, que es menospreciado por algunos, que quieren mover influencias al interior del Tri y de la propia Federación, ese proyecto hoy se ve cada vez más maduro. Se ve que es un equipo conjunto. Es un equipo verdaderamente convertido en una comunidad y hay que decirlo, en este proyecto, no hay espacio para los agoreros que se le han pasado prediciendo y buscando un fracaso de Jaime Lozano, por el hecho de que simplemente les gusta el caos.

Esos mismos que quieren a alguien con un acento o que quieren a alguien que mueva la manita, pero a un técnico mexicano, joven, preparado lo quieren fuera simplemente por el hecho de que no le satisface por alguna razón extradeportiva.

El proyecto que muchos reclaman como el más sólido de la CONCACAF es el de Panamá, y hoy México tuvo una autoridad, tuvo una jerarquía para demostrar su poder, su futbol y la evolución que ha tenido el sistema de Jaime Lozano con el paso del tiempo. Un entrenador que tiene constante comunicación con los jugadores, un entrenador que sigue preparándose con los mejores estrategas del mundo, un entrenador que se nota que el trabajo es 24/7 parte de él.

Pero, sobre todo, la conclusión que arroja Jaime Lozano es que se le tiene que dar todo el respaldo para que llegue a la Copa del Mundo del 2026. Hoy ya no puede haber señales mixtas en donde se dependa de si se gana o no la Nations League o si es o no Semifinalista de la Copa América. Jaime Lozano debe tener el respaldo de Juan Carlos Rodríguez para que se mantenga en el cargo del director técnico de la Selección Mexicana, al menos hasta la próxima Copa del Mundo. Un Mundial en donde se tiene una responsabilidad máxima al ser anfitrión, un Mundial en donde México tiene que ir evolucionando a partir de esta Nations League, de la Copa América y de amistosos para encontrar una gran forma.

Los jugadores le han dado ese respaldo a Jaime Lozano, y los jugadores están respondiendo en la cancha. Ya ganaron la Copa Oro, ya derrotaron a la que muchos dicen es la todopoderosa Panamá y ahora deben venir por el título de la Nations League, pero eso no debe condicionar de ninguna manera la permanencia de Jaime Lozano en la Selección Mexicana que muestra, cada vez más esa calidad como entrenador, esa lectura de partido, y sobre todo esa Selección que si representa al futbol mexicano

No sé si México va a vencer a Estados Unidos o no en la Final, pero sí, definitivamente, hoy avanza firmeza y certidumbre rumbo al futuro.