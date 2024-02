Estadio Azteca, asignatura pendiente

Es cierto, ya hay una fantástica fiesta y una emoción desbordada porque el Estadio Azteca será la sede de la inauguración de la Copa del Mundo 2026.

Pero hay que ir lentos, hay que ir con la cautela que un evento así de importante representa. Ningún estadio puede presumir el haber sido anfitrión de dos inauguraciones mundialistas, y ahora el Estadio Azteca conseguirá su tercera, pero hay que dimensionar un poco lo que está sucediendo con el Coloso de Santa Úrsula, que podrá tener la nostalgia de tantos y hacer sentir a otros que es el mejor estadio del mundo, pero comparémoslo con el resto de los estadios que formarán parte del repertorio mundialista.

Desafortunadamente, el Estadio Azteca está muy lejos de la gran mayoría de los estadios de Estados Unidos, incluso los más veteranos superan al también ya vetusto Azteca.

De hecho, el Estadio Akron y el BBVA son mejores recintos que el ubicado en la Ciudad de México, pero entiendo que la FIFA y que el futbol le dan un reconocimiento al Estadio Azteca, por lo simbólico e icónico que es este estadio, porque aquí fue campeón Pelé, aquí fue campeón del mundo también Diego Armando Maradona y entonces ahí es cuando uno se percata de la trascendencia histórica que tiene el Coloso de Santa Úrsula, y cómo la FIFA lo reconoce y le da el segundo partido más relevante de la competencia.

Sí, hay que celebrar la inauguración, va a ser aquí en la Ciudad de México, pero también hay que responder a esa responsabilidad. El Estadio Azteca tiene un gran reto por delante, estar listo para la inauguración, estar listo para un evento más grande que un Super Bowl, aprovechando la fecha.

El Estadio Azteca no ha podido comenzar con esta renovación que ya tiene meses, incluso un par de años que nos han vendido y que por temas de los vecinos, de amparo, hasta finanzas en Televisa, hacen que no se pueda tener todavía una renovación o el inicio de una en la casa del América.

Debe ser preocupante para la administración de la delegación mexicana de este mundial, porque existen estadios con una modernidad fantástica.

El SoFi Stadium y el Mercedes Benz Stadium son estadios que no parecen de este mundo. El AT&T Stadium tendrá una renovación de más de 180 millones de dólares y el Estadio Azteca no se puede permitir no estar a la altura del mundial más grande de todos los tiempos.

Uno puede pensar que al recibir “sólo” cinco partidos de copa del mundo, la preocupación no es tan grande, no hay que tener un estadio tan extraordinario como los que recibirán más, pero no.

El Estadio Azteca, que es una catedral del futbol mundial, que uno no puede pensar en cinco estadios más importantes para la historia de este deporte que el Coloso de Santa Úrsula, tiene que estar con esa jerarquía, porque de todo el continente solamente el Maracaná puede competir en esa trascendencia con el Azteca, porque en todo el mundo hemos sido testigos de cómo íconos del futbol como la cancha de Wembley fue derribada y vuelta a edificar para que el estadio estuviera a la altura de su legado, eso es exactamente lo que uno supondría que tiene que suceder con el Coloso de Santa Úrsula.

Hay un reto gigantesco, pero siempre estos vienen acompañados por fantásticas recompensas y un reconocimiento global que el Estadio Azteca ya tiene, que ha edificado durante tantas décadas y que además, fue en colaboración con dos de los futbolistas más grandes de todos los tiempos.

Vamos, Emilio Azcárraga Jean, no le falles a los mexicanos.

