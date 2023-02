Cambio radical

El que tiene Pumas Tabasco en este torneo: de ser un equipo que arrastró los últimos semestres el prestigio del Club Universidad pasó a ser competitivo en el Clausura 2023.

El club presidido por Ramón Neme probó varios entrenadores desde su arribo a la Expansión MX. Los nombres de personajes hechos en CU, como Carlos González, Alejandro Pérez y Carlos Cariño, desfilaron en el banquillo tabasqueño con pocos resultados que activaron las alarmas en el club. El punto de partida que está marcando el derrotero de los auriazules es el arribo de Israel Hernández Pat como técnico: su paso por América y Pumas en las inferiores, y Celaya, le dieron las credenciales para asumir el reto y lo ha hecho con creces.

La urgencia de resultados provocó una reestructura evidentemente, alejándose de las bases de ser un equipo formativo, ser parte del desarrollo y el último escalón de sus canteranos. Ejemplo claro es que en el juego de esta semana, en la que derrotaron 2-1 a Correcaminos, del once inicial sólo cuatro jugadores cumplen con el requisito de ser “formados” en Pumas: Amaury García, quien forma parte de la estructura de Pumas desde 2014 (Sub 13); Eduardo Chacón, quien llegó proveniente del club poblano de la Tercera División en 2018 para formar parte de la categoría Sub 17; Diego Rosales, quien tras su paso en Cancún FC y Toluca regresó a su alma máter donde se formó desde hace diez años, y Abraham Freyfeld con 18 años de edad.

Los otros siete titulares son jugadores formados en otros equipos: Jared Muñoz, con proceso en las básicas de León, además de defender el arco de Tlaxcala, Atlante, Tepatitlán y Alebrijes; Sergio Ceballos, de 28 años de edad, quien llegó para este torneo y que es producto de Santos, junto con Edson

Martínez también con el ADN Lagunero; Carlos López, hecho en Atlas; Luis Enrique Oropeza, que tras un paso fugaz con América Sub 17 fincó su carrera en Cimarrones de Sonora; Héctor Mascorro hecho en Grupo Pachuca; y Juan José Machado, producto de Rayados de Monterrey, con experiencia en Liga Expansión con Cimarrones.

Es cierto que había una necesidad imperiosa de sacar resultados, pero en Pumas no se pueden engañar y pensar que volverán a tener un Arturo 'Palermo' Ortiz, quien llegó a Tabasco con un gen formativo diferente a los auriazules y la necesidad hizo que diera el salto al primer equipo, de pensar que ése es el camino, en Pumas se están equivocando, si realmente el objetivo es ser formadores, después de estabilizar el proyecto deben de regresar a las bases y ser parte de la estructura de las Fuerzas Básicas.

El ejemplo claro lo tienen con Tapatío, filial de Chivas. Ambas instituciones incluyeron a sus respectivos equipos en la Expansión MX y los resultados evidentemente son mejores para el Rebaño. Los nombres de José 'Tala' Rangel, Jesús Orozco Chiquete, Luis Olivas, Pável Pérez, Alan Torres, Zahid Muñoz y Sebastián Pérez Bouquet son parte de la nómina del primer equipo; es más, en el último juego Gerardo Espinoza puso en el once exclusivamente a jugadores producto de sus inferiores.

Tapatío ha tenido cambios en la dirección técnica, pero hoy los resultados son muy similares. Pumas Tabasco es quinto lugar con 11 puntos y Tapatío es sexto con las mismas unidades y un juego pendiente.

Esta misma semana se prolongó el convenio para que Pumas siga jugando en la capital de Villa Hermosa, Tabasco, por dos años más. Se celebra que sigan llevando el futbol al interior del país, pero insisto, no deben de perder el foco desde lo más alto de la cúpula universitaria, si no se estarían engañando a sí mismos.

Las filiales deben de tener claro que de nada sirve levantar un trofeo en la Liga Expansión MX si no son capaces de formar jugadores.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DIEGO COCCA SERÁ PRESENTADO ESTE VIERNES EN LAS INSTALACIONES DEL CAR