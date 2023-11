Cruz Azul, la crónica de una muerte anunciada

La situación en Cruz Azul ya sabíamos que era problemática, ya sabíamos que eran un montón de decisiones tomadas al calor, terminaron con un torneo abominable para la Máquina. Salió de la institución Ricardo Ferretti, un entrenador histórico que se ha metido en polémica diciendo cosas de Selección Mexicana, pero también deberá ser quien aclare la llegada de algunos jugadores a Cruz Azul.

Pero bueno salió el Tuca y llegó Joaquín Moreno, quien es un hombre de casa, un hombre de confianza de la institución, pero que dejó totalmente claro que no es el apto ni el idóneo para pensar en que el interino se convierte en el entrenador oficial como algunas otras instituciones ya lo hicieron. Le quedó sumamente grande el cargo de entrenador de Cruz Azul.

Los problemas, las malas decisiones y sobre todo, el no permitir que la gente que está en ciertos puestos para tomar decisiones tome decisiones es lo que tiene hundido a Cruz Azul, que está en uno de los peores torneos cortos de su historia.

Sí, la decisión del TAS en favor de Puebla eliminó oficialmente a Cruz Azul y terminó con cualquier tipo de posibilidad de poder participar en la siguiente fase de la Apertura 2023 y qué bueno porque habría sido una oportunidad a un equipo que sin duda alguna no la merece con tantas y tantas malas decisiones dentro y fuera de la cancha durante este semestre.

Entonces, la eliminación ya trae la planeación, cosa que tienen que estar la pensando hace más de mes y medio, y Óscar Pérez, quien es director deportivo de la institución, hoy no sabe qué va a suceder con él y hoy no sabe cuáles son los pasos a seguir en La Máquina y es que el tema es que los próximos movimientos dentro de la Máquina ya no lo incluyen a él. La ecuación de Cruz Azul sacará a Óscar Pérez para darle su lugar a Iván Alonso.

Iván Alonso, quien hace muy poco fue directivo de Pachuca y sólo estuvo unos meses y además fue quien llevó a Almada a los Tuzos. Esa es la apuesta de la dirigencia de Cruz Azul para el nuevo director deportivo y además ya hay un nombre que suene muy fuerte al interior de La Noria para ser el nuevo entrenador, se trata de Martín Anselmi, quien fue campeón de la copa sudamericana con independiente del Valle en 2022 y la Recopa sudamericana de este año.

Son los nombres que empiezan a sonar, son los nombres que en Cruz Azul apuntan y que parece que tomarán la fuerza necesaria para llegar finalmente al equipo.

Ojalá los resultados acompañen porque pareciera que el aficionado celeste, que las decisiones que se toman en Cruz Azul extrañan a Guillermo Álvarez. Que aquel título en 2021 no maquille algo que no es, porque esa gestión tampoco fue responsable de la novena.

