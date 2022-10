Desastrosa

Resultó la gestión de Felipe Malibrán como presidente de Correcaminos de la UAT, con él termina una etapa oscura del equipo tamaulipeco. Fue durante la gestión de Francisco Javier Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas del periodo 2016-22, en donde desfilaron tres presidentes, Rafael Flores Alcocer, Miguel Mansur y Malibrán desde agosto de 2021, en donde los tres tuvieron una constante, el fracaso y la opacidad en el manejo de los recursos.

Al no tratarse de un ente privado, Correcaminos es susceptible de un escrutinio público al ser parte del erario estatal. Con la llegada del 'morenista', Américo Villarreal Anaya, a la gubernatura del estado, el 'doctor', como se le conoce, tiene una obligación moral con los tamaulipecos, transparentar el ejercicio que se hace con Correcaminos y no ser parte de la cadena de corrupción que se dio con sus antecesores, en donde utilizaron al equipo como una caja chica y para colocar a compadres y amigos en el puesto de presidente del equipo naranja.

Curiosamente, el papá del actual, Américo Villarreal Guerra, en 1987 inició el “patrocinio” gubernamental de Correcaminos y así siguieron Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, Egidio Torre y Cabeza de Vaca. 35 años de uso indiscriminado de los recursos públicos para favorecer a unos cuantos, utilizando como fachada a la Universidad ante la complicidad de los rectores en turno. Américo Villarreal tiene ante sí una oportunidad histórica en su estado y es el que Correcaminos deje de ser el juguete del gobernador en turno.

REVISIÓN por parte de la Liga MX y Expansión a los equipos de la Liga de Plata, a los equipos que participan para poder determinar si alguno de ellos se ha retrasado en el pago de los sueldos a los jugadores, en el caso de los 12 equipos que reciben el apoyo mediante el fondo de mejoras hay una revisión constante y están supeditados a cumplir con los compromisos adquiridos con la Liga para seguir recibiendo ese beneficio. En el caso de los demás, exceptuando a los filiales, se debe de poner un foco de atención para que no ocurra esto, Durango, Tepatitlán y Tlaxcala deben de ser cuidadoso para no caer en falta de pagos y no dejar mal parada a la división.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REPLANTEAMIENTO