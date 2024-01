El futbolista es un afortunado, es un afortunado porque gana una increíble cantidad de dinero, hace lo que le gusta y, seamos honestos, en una labor no tan exigente como otros trabajos lo podrían ser.

El futbolista tiene la fortuna de ser una estrella, de ganar mucho dinero, básicamente de ser un modelo a seguir. Pero hay algunos jugadores que no les cae el veinte sobre esto. Que no se dan cuenta de la suerte que tienen al ganar lo que ganan en un país como el nuestro. Eso es exactamente lo que le pasa a Alexis Vega, un hombre que no sabe lo que tiene. No se percata de que es el jugador que más dinero ha cobrado en la historia del Guadalajara y que debía responder a la altura de ese salario.

Independientemente de su falta de rendimiento en la cancha, porque una baja de nivel puede venir de cualquier lado, Alexis Vega, ni siquiera se ha percatado de su privilegio porque sigue, constantemente, siendo una persona que comete indisciplinas, que se salta reglamentos y que se siente el rey de Guadalajara. Todo tiene que ser lujo, todo tiene que ser excentricidad y gastar en Andares al por mayor.

Desafortunadamente, eso es algo que le hace falta al futbol mexicano: futbolistas con mayor noción de su presente y su futuro. Futbolistas que tengan clara la responsabilidad de ser jugadores. Hoy Alexis, quien pintaba para ser una de las grandes promesas que tenía el futbol mexicano, está rechazado, está siendo rezagado porque no pudo o no quiso ser un futbolista comprometido.

Rechazó a Cruz Azul y ahora resulta que también rechazó al San José Earthquakes de la MLS, porque él, en Estados Unidos, solamente va a jugar en Los Ángeles o en Miami.

Alexis Vega no se da cuenta de que hoy no es un jugador para exigir, no se da cuenta de que si no toma las riendas de su carrera con sabiduría e inteligencia va a terminar como uno de los grandes fracasos en la historia del futbol mexicano

Ahora, Alexis está en un punto sumamente crucial en su vida profesional. Nadie duda de sus virtudes como futbolista, es un superdotado en el futbol mexicano. Pero hoy el problema más grande es que más allá de los equipos que puedan confiar en sus cualidades, y esperando que renazca su deseo por trascender en la cancha, los equipos se la piensan porque no es un hombre que dé garantías de su disciplina. Es un hombre el cual no quiso aceptar un vínculo con Cruz Azul porque La Máquina le ponía cláusulas con relación al rendimiento y a la disciplina.

Hoy Alexis Vega es un juego de azar. Es un juego de azar porque tiene que decidir si quiere o no quiere, y después de qué, en dado caso, decida que sí quiere, que pueda. Eso es lo que hace tan difícil el futuro de Alexis Vega para llegar a cualquier equipo. Porque además estamos dejando de lado que es un futbolista de 26 años con las rodillas totalmente lastimadas, las rodillas de Alexis han sufrido cirugías y tampoco es que tenga muchos años de carrera en el porvenir. ¡Y otra, no ha cuidado su peso!

Alexis está haciendo absolutamente todo lo que tiene que hacer para mandar su carrera por un tubo, pero adelante, que lleguen las ofertas y las propuestas del Manchester City, del Real, Madrid y de todos esos gigantes europeos, porque parece que eso es lo que espera Alexis Vega y su entorno.

La virtud: Su futbol. El precio: El poco compromiso de Alexis Vega con el futbol mexicano con Guadalajara, con Amaury, Vergara y consigo mismo.

Alexis, te garantizo que el aficionado de Chivas no quiere que te vaya bien, el aficionado del futbol mexicano no está al pendiente de ti. La única persona que se tiene que preocupar por tu futuro. Eres tú. A ver qué sorpresa nos depara. Alexis Vega.

