Johan Vásquez: De Navojoa a Génova

La historia de Johan Felipe Vásquez, o 'Pipe' como le dicen sus más cercanos, tiene varios matices, el hoy jugador del Genoa de la Serie A, del Calcio, es digna de reconocer, más allá del talento que tiene hay dos aspectos fundamentales que hoy lo llevan a jugar en Europa: orden y disciplina, hoy en día dos aptitudes tan difíciles de encontrar en los futbolistas. En su mayoría, pero no todos, terminan siendo devorados por esos grandes tentáculos que vienen paralelamente al futbol cuando llegan a la Liga MX, fama y dinero, y con ellos, desveladas, fiesta y 'amigos' que como rémoras siguen al futbolista.

La de Johan Vásquez es una historia diferente. Hay algo fundamental que en esta deshumanización del deportista se pierde el foco: la familia, para Vásquez, el crecer en un núcleo familiar con valores bien cimentados le han prodigado el hoy estar cumpliendo el sueño de todo futbolista.

En una entidad como Sonora, en donde el futbol no termina por asentarse, su padre Rigoberto 'Zito' Vásquez impulsó y compartió el sueño de su hijo: jugar futbol, y es así como Johan salió de su natal Navojoa para probarse, primero fue en Pumas -quién diría que años después regresaría como refuerzo- y no se quedó, hizo un intento más en Pachuca, y tampoco tuvo resultados, después fue a Tigres en donde fue aceptado y jugó apenas seis partidos con la categoría Sub 17. Tras no entrar en planes, regresó a Navojoa, pero la vehemencia de los Vásquez hizo que el objetivo no se detuviera, ahora intentarían probar suerte en Cruz Azul, pero justo ahí vino un punto de inflexión que cambio la historia para siempre. Enrique Ferreira, un veterano entrenador, fue quien le recomendó tomar la posibilidad de jugar en la Tercera División, con Poblado Miguel Alemán y ahí la historia cambió.

Con Ferreira como entrenador encontró regularidad y de la Tercera División dio el salto a la Liga Premier.

Ya en la estructura de Cimarrones, Vásquez se topó con otro técnico obsesionado en darle oportunidad a los talentos, Mario García Covalles; le dio la oportunidad de jugar, 'Pipe' no la desaprovechó y continuó con su crecimiento, era el segundo semestre de 2017.

Justo iniciaba el 2018, cuando Domingo Nicolás Martelloto, director de fuerzas básicas de Rayados de Monterrey, volteó de nuevo a Cimarrones, cuatro años antes de ahí se había llevado a César Montes, le dio seguimiento a Vásquez e hizo contacto con el entonces dueño de Cimarrones, el empresario Servando Carvajal, para mostrar su interés.

En la primera semana de febrero, Martelloto se comunicó con Carvajal para decirle que la fecha había llegado, que el juego entre Cimarrones y Morelia será definitivo para cerrar la negociación, que José González Ornelas, jerarca de Rayados, seguiría el por televisión, pero había un problema, Vásquez no había sido convocado a ese partido por lo que ya había entrenado por la mañana y se iría a su casa; vino la alerta y pese a que el director deportivo de ese entonces no quería que jugará ese partido, no le quedó otra que acatar la orden del dueño del equipo.

Al término del partido, Servando Carvajal recibió la oferta de Monterrey, préstamo por 400 mil dólares por dos años con opción de compra de dos millones de dólares.

En Monterrey, Diego Alonso lo debutó en la Copa MX, y vino el debut contra Cruz Azul en el Estadio Azteca, curiosamente por una lesión de otro sonorense: César Montes. Este primer torneo de Vásquez fue con el sueldo que tenía en Cimarrones: 25 mil pesos mensuales.

La historia después la conocemos todos, Campeón de Liga y Concacaf con Rayados, convocatoria a la Selección que preparaba Jaime Lozano para los Juegos Olímpicos; medalla de bronce en los Panamericanos; convocatoria a la Selección de Gerardo 'Tata' Martino.

El 2020 arrancó con su traspaso a Pumas, y con ello más reflectores.

Las constantes ofertas se hicieron llegar para ir al exterior, pero ni su representante, Armando Vallejo, ni el propio Johan se volvieron locos; sabían ambos que una buena actuación en los pospuestos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 serían el parteaguas.

Y así fue, ahora en el Genoa, la gente que contribuyó a su formación tiene la certeza de que si Johan Vásquez continúa con ese orden y disciplina que le caracteriza, este equipo será sólo la primera escala para después dar el salto a otro equipo protagonista.