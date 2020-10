La identidad recuperada

Por parte de Atlante, bastaron dos meses para que el popular equipo azulgrana recuperara el ADN característico en más de un siglo; hoy el Atlante es aguerrido, con un estilo de juego definido y sobre todo ganador, es cierto, aún falta mucho para la culminación de este campeonato, pero los seguidores atlantistas deben de estar tranquilos porque este equipo es cada vez más aquel club que añoraron.

Con dos derrotas en el arranque del torneo y el brote de Covid-19 que obligó a posponer algunos partidos, el panorama del Atlante no era nada halagador, pero la experiencia de Mario García pone al equipo capitalino como sublíder de torneo Guard1anes 2020. Los 15 puntos obtenidos de los 17 en disputa ponen a los Potros en un punto inmejorable para seguir escalando posiciones en la tabla general, pero sobre todo en lo futbolístico, en esta racha ganadora destacan las victorias contundentes sobre Venados 3-0, ante Tlaxcala con el mismo marcador y la más reciente de 4-0 ante Pumas Tabasco.

No habría que felicitar a Mario García por el gran trabajo futbolístico algunos dirán que es su obligación y que para eso lo llevaron, lo que si hay que ponderar es el trabajo mental de un grupo de jugadores que en algunos casos habían sido desechados de otros clubes tras estar a prueba, como es una costumbre en los proyectos que ejecuta 'Marito' sabe sacar lo mejor de si a sus jugadores, tan es así que algunos equipos de Liga MX empiezan a darle seguimiento a algunos de los atlantistas.

Hay liderazgo en este equipo, empezando por la portería con el ya veterano Humberto 'Gansito' Hernández, la defensa comandada por Jonathan 'Cuba"' Sánchez es la mejor en ese departamento junto con Celaya con apenas cuatro goles recibidos, Mario García no sería el obsesivo entrenador si no le encontrara a sus jugadores posiciones en las que no han jugado como profesionales, y es el caso del veracruzano Edgar Alaffita, quien en casi una década de carrera se desempeñó como lateral, el entrenador atlantista le encontró otra posición en el terreno de juego, mediocampista de contención y así el exjugador de Veracruz, Necaxa, San Luis y Oaxaca se ha convertido en un indiscutible en el once inicial al lado del colimense Jesús Alejandro Venegas, quien apenas acumulaba diez partidos en la categoría de plata con Tampico la temporada anterior.

En cuanto al potencial ofensivo Atlante goza de jugadores que atraviesan por un gran momento, Pablo Gómez, Ronaldo González, Luis Arcadio García, Carlos Iván López y Lizandro Echeverría son habituales en las alineaciones.

Octubre será trascendental para los Potros, visitará a Morelia y Tepatitlán y en su estadio será anfitrión de Cancún, Tampico y Dorados, si los azulgranas siguen con la misma inercia ganadora iniciarán noviembre posiblemente clasificados y buscando seguir escalando y manteniendo posiciones de privilegio que les permita evitar las primeras rondas de la Liguilla y buscar el pase directo a Semifinales.