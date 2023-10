En los últimos días, Chivas ha sido un caos total, ha imperado el desorden, la crisis se hace cada vez más grave, pero dentro de todos los problemas, dentro de todas las situaciones negativas que hoy está atravesando el Club Deportivo Guadalajara, hay que poner bien claro lo que ha hecho Amaury Vergara.

Que tu mayor activo en la institución haya sido tan decepcionante, que, si bien fue un error de Ricardo Pelaez, entonces director deportivo, no demerita que hoy Amaury Vergara haya tomado la gran decisión de separar del plantel a Alexis Vega, independientemente de lo que éste genera para el equipo; no futbolísticamente porque ahí no genera nada, sino como imagen.

La contundente decisión habla muy bien del líder que tiene Chivas al frente, de un hombre que refrenda lo que su padre, Jorge Vergara, hizo en su momento: ser un hombre responsable, un hombre trabajador, un hombre que se partía el alma por Chivas y que la gran noticia es que Amaury haga exactamente lo mismo con este equipo.

Qué mal que un proyecto que había funcionado y obtenido un poco de suerte en el pasado, esté tirado por la borda, consecuencia de jugadores que no respetan a las autoridades y a la institución que representan. Por eso, Veljko Paunovic dará un paso al costado tras recibir una oferta para dirigir en España con el Almería. La crisis de Guadalajara se expande por sus futbolistas y toma como víctima al entrenador serbio.

Veljko Paunovic abandonará el banquillo de Guadalajara con una sensación de fracaso o eso es lo que muestra, y no necesariamente un fracaso deportivo, pero es una realidad que él reflejó una manera de trabajar, una manera de relacionarse con los futbolistas en donde el respeto, la disciplina y los valores toman un peso específico ante cualquier tipo de situación. Lo dijo en la conferencia de prensa, dejó claras sus expectativas, compartió lo que está esperando de sus futbolistas y cada quien debe hacerse responsable de sus acciones.

Lo que no se pudo en este capítulo rojiblanco es hallar una cohesión entre el entrenador y los jugadores; simplemente fue consecuencia de la idiosincrasia del futbolista mexicano o al menos, de esos que no van de la mano con la responsabilidad de un jugador profesional.

Paunovic pensaba que estaba entrenando a futbolistas europeos con un régimen mucho más estricto, que saben cómo cuidarse y, sin embargo, se topó con una de las grandes joyas del futbol mexicano que tenía problemas de peso, alimentación y disciplina.

Qué lástima que un entrenador que llegó con tanto entusiasmo al futbol mexicano se tenga que marchar a consecuencia de que nos irresponsables niños no quisieron alinearse. Bien hecho, Amaury. Porque estás confiando en un director deportivo como lo es Fernando Hierro y en un entrenador que te llevó a una Final, pero además estás dejando claro que el legado de Chivas y el legado de tu padre se debe respetar no importa contra qué, quién o si tienes que dejar a un lado a la supuesta gran figura de la institución para dejar claro que en Chivas no se hacen ese tipo de cosas.

Los aficionados al Guadalajara podrán lamentarse por la crisis, pero también pueden estar seguros de que tienen a un dueño que hace valer el escudo. La crisis rojiblanca de los últimos años viene acompañada de futbolistas poco responsables, futbolistas que no reflejan lo que un profesional debe tener. No es la primera vez que vemos como en Guadalajara los futbolistas demuestran que no son los indicados para defender los colores que durante tantos años enaltecieron la historia del futbol mexicano. Muchos jugadores de Chivas no merecen vestir esa camiseta.

