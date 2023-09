Punto de inflexión

El que se tiene que dar en el futbol mexicano y tanto la Federación Mexicana de Futbol como la Liga MX deben de poner su empeño para que los episodios vividos en las últimas semanas en la máxima categoría del futbol profesional en México realmente sirvan como un acicate a toda y cada una de las áreas involucradas, con los errores que se cometieron en las últimas semanas.

El craso error de la Comisión Disciplinaria que involucró al jugador Joaquín Esquivel de Mazatlán en el partido frente a Guadalajara no puede ni debe repetirse, el sistema habilitó al jugador de los Cañoneros para ser elegible en el juego frente a Guadalajara, esto llevó a los sinaloenses a inscribirlo en la lista de jugadores, el documento presentado por el colega David Medrano así lo comprueba, ¿Mazatlán, incurrió en una infracción al reglamento? No, porque la misma Comisión Disciplinaria, producto de un despiste, habilitó a Joaquín Esquivel. Guadalajara está en todo su derecho de pelear en las instancias correspondientes de la FMF, FIFA o el propio TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) pero hay un documento de por medio, que le dará la razón a Mazatlán.

En esta cascada de yerros y que el del martes pasado terminó siendo la gota que derramó el vaso, antes se dieron otros como el de la inscripción de Jesús “Tecate” Corona como jugador de Monterrey con el mismo número, 16 que utilizo en Rayados Celso Ortiz antes el 12 de septiembre, el reglamento no lo permite, salvo algunas excepciones, que nunca se explico el porque, fue otro colega en este caso Paco Vela el que reveló tal irregularidad.

Otra “joya” de este tipo tiene que ver con Puebla, en el juego ante Juárez fue inscrito Luis Miguel Noriega como auxiliar de Ricardo Carbajal con el equipo del franja, una semana después misteriosamente se armó una telenovela que llevó a la pérdida de los tres puntos que ganó en la cancha los poblanos ante Xolos de Tijuana.

Otro punto a trabajar es convertirse en un ente facilitador pero no ser permisivo y convertir en calendario de juegos en una auténtica fiesta, en este torneo particularmente se han dado modificaciones a los partidos en cambio de fecha o sede por una constante: la realización de conciertos en los escenarios asignados a estos partidos, primero fue el Gallos contra América de la jornada 2, Atlas ante el América tuvo que cambiar de sede por las malas condiciones del terreno de juego del estadio Jalisco, el controversial juego entre Chivas y Mazatlán de la jornada 11 se adelantó por la misma razón y el último juego hasta ahora que sufre modificación es el de Rayados ante Santos luego de que el BBVA no pudo estar en condiciones óptimas tras la realización del concierto de The Weekend.

Hay más, suponiendo sin conceder, que deportivamente el Atlas llegue a la final del Apertura 2023 y el juego de vuelta se lleve a cabo en el estadio Jalisco el 17 de diciembre, como está estipulado, habría un problema, un día antes está programado en ese mismo escenario un concierto de Luis Miguel.

No se puede manosear tanto el calendario de juegos, la causa de fuerza mayor debe de ser eso y no la realización de un concierto, se deben planear con anticipación en conjunto Liga MX y clubes para no caer en este tipo de dinámicas que solamente hacen que el torneo pierda seriedad.

Tras estos hechos urge que un órgano colegiado integrado por la Liga MX y FMF trabajen exprofeso en la revisión de cada uno de los reglamentos de competencia así como los que involucran a cada una de las comisiones, de ser necesario se debe crear un nuevo comité de competencias y reglamentos en las que se involucre a todos los interesados.

Luego de estos tropiezos está prohibido que se vuelvan a dar en la Liga MX.