Que no se repita la historia

De nueva cuenta, la plaza de Veracruz vuelve a estar en la palestra del futbol mexicano, con la promesa de que será en el año de 2023 cuando este icónico lugar volverá a tener futbol profesional avalado por la Federación Mexicana de Futbol.

Durante muchos años los Tiburones Rojos del Veracruz se convirtieron en un botín político, caja chica y hasta en motor de las campañas electorales de los mandatarios estatales, así pasó con Fidel Herrera Beltrán y con el tristemente célebre Javier Duarte Ochoa, quien durante el mandato del primero, en el 2008 llegó a ser el secretario de Finanzas de la entidad y después, ya en la gubernatura, se hacía llamar ahora 'el dueño de los Tiburones Rojos'.

Desde hace unos meses el nombre de José Luis Lima Franco saltó a la arena futbolística, curiosamente ostenta el cargo de secretario de Finanzas del gobierno que encabeza Cuitláhuac García. Hace un mes, este funcionario señaló que a finales de año iniciarán las obras de remodelación del Estadio Luis 'Pirata' Fuente, y apenas hace unos día concedió una entrevista para la experimentada colega y periodista de ESPN, Marcela Reséndiz, en donde el hombre que mueve las finanzas de Veracruz aseguró que comprarán una franquicia de la Liga Expansión MX que está valuada en unos 50 millones, pero que serán empresarios locales y una "televisora de cobertura nacional" los que lo hagan, y como suele pasar en el discurso de los políticos: el gobierno apoyará sólo en lo necesario.

El estado de Veracruz tendrá elecciones para gobernador y desde estos momentos ya hay candidatos dentro de Movimiento de Regeneración Nacional para buscar suceder al actual mandatario, Cuitláhuac García. Las dos cartas fuertes son la actual secretaria de Energía, Roció Nahle García, quien también fue destapada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de julio de 2021, y Sergio Gutiérrez Luna, quien es el actual presidente de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura.

Franco no se ha descartado para ir por la gubernatura, pero caería en los errores del pasado buscando que el futbol en el estado de Veracruz se convierta en su plataforma política para ganar adeptos.

Esperemos que no le estén dando por enésima ocasión "atole con el dedo" a toda la noble afición de los Tiburones Rojos, y que esclarezcan tanto autoridades estatales y de la FMF si existen todos los escenarios jurídicos para que el futbol profesional regrese a esta plaza.

ADIÓS A UN GRANDE

Hace poco, el delantero méxico-panameño, Roberto Nurse, anunció su retiro como futbolista profesional tras casi dos décadas de actividad, en donde gran parte de su trayectoria la realizó en la Liga de Plata del futbol mexicano, donde terminó convirtiéndose en un referente en la docena de equipos donde militó.

Termina una gran época de atacantes en esta categoría, el nacido en Cuernavaca puede considerarse el "último mohicano" de esa raza de goleadores que hicieron vibrar las tribunas de diversos estadios, futbolistas como los argentinos Mauro 'Tanque' Gerk, Ariel 'Apache' González, Héctor 'Yaya' Álvarez, Diego Olsina, el uruguayo Nelson Sebastián Maz, y los mexicanos Mauricio Romero, Raúl Enríquez, Víctor Lojero o Ismael Valadez, se cierra una gran etapa del futbol del Ascenso.

Con todo, el bagaje adquirido por Roberto Nurse y en la nueva etapa que tendrá como entrenador, seguro aportará su experiencia en esta división.

A PUERTA CERRADA

Este lunes se va a oficializar que Alacranes de Durango jugará de local ante Atlético La Paz a puerta cerrada el miércoles, porque las obras de embutacado y alumbrado en el Estadio Francisco Zarco no han iniciado. La directiva deberá seguir este tema para cumplir con las especificaciones pactadas, si no correrían el riesgo de no poder participar en la Temporada 2023-24, ya que ocupan una de las plazas de invitación que la Liga Expansión MX otorga a la Liga Premier.

