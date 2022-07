Voltear a la Expansión

Tiene que ser uno de los objetivos de Armando Archundia, nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje, urge que la gente que está llevando a puestos claves en dicha Comisión de la FMF, vean qué trabajo se hace en las categorías inferiores del futbol mexicano.

Es cierto que se llevan casi cinco años perdidos en los procesos arbitrales, pero si Archundia no toma el control, correrá la misma suerte que su antecesor, Arturo Brizio, a quien nunca le interesó el tema formativo del árbitro, tan es así que los árbitros que promovió no cuentan con la capacidad para silbar en el máximo circuito.

El ejemplo fue el sábado en el León vs Pumas: Jesús Rafael López no es un mal árbitro, si Archundia y su equipo lo saben guiar, podrán rescatar a este joven que tiene madera, pero trae los 'vicios' de la anterior gestión, poca instrucción y, sobre todo, depender del VAR; es extraño que la temporada pasada participó en partidos de la Tercera División, siete en total, cuando desde 2018 no arbitraba ahí.

Mismo caso con Guillermo Pacheco Larios, quien lo venían trabajando desde la etapa de Edgardo Codesal, y que últimamente prefirieron convertirlo en árbitro VAR, ambos silbantes podrían convertirse en la punta de lanza para un cambio en esta etapa de Archundia, tanto López Valle como Pacheco Larios tendrán que seguir formándolos y de esta manera no exponerlos tanto.

APRENDIZAJE EXPRÉS

Es el que deben realizar tanto en Alacranes de Durango como en el Atlético la Paz en diversos rubros, desde lo administrativo, operativo, pero sobre todo, en lo deportivo, si ambas franquicias no quieren pasar a la historia como una anécdota de la Liga de Plata.

Para muchas instituciones, este Apertura 2022 es un campeonato de transición, donde tendrán que ajustar algunas situaciones en el tema deportivo, pero el que no pase a la fase final culminará su participación el 16 de octubre y tendrá poco más de dos meses para arrancar el Clausura 2023.

Aunque pareciera precipitado, tanto en Atlético la Paz como en Durango están cometiendo errores que en el pasado le costaron mucho a otros equipos, antaño, cuando un equipo ascendía, priorizaban llevar a la mayoría de los jugadores que habían vivido el proceso por ascender, pocas veces resultó y los equipos perdieron de inmediato la categoría; Jaime Durán como Yair Real fueron solidarios con sus jugadores al llevar un buen porcentaje a la Liga Expansión, pero en dos jornadas quedó claro que no todos tienen la capacidad para desarrollarse en esta categoría.

Será duro para estos dos jóvenes entrenadores, y como aprendizaje deberán desprenderse de futbolistas que no tienen el perfil para este campeonato.

REAPARECE

La familia Arana en el futbol, luego de su incursión en el futbol mexicano como socios de José Luis Higuera, en Tepic, Zacatepec y A. Morelia. En el 'radiopasillo' del futbol mexicano se habló de que Arana podría comprar alguna franquicia de la Liga Expansión tras la separación de Higuera, se dijo en su momento de Celaya e incluso Alebrijes; no se llegó a un acuerdo y cuando parecía que se alejaban definitivamente del futbol profesional, reaparecieron de la mano de José Luis Orantes en la Tercera División profesional de España con el Badajoz.

Entre las primeras decisiones, Patricio Arana fue designado como el director deportivo del equipo extremeño, esta misma función tuvo en Zacatepec y Morelia, seguramente la experiencia adquirida en los últimos años le ayudaran a no cometer los errores que se dieron en Atlético Morelia cuando rebasaron el límite de futbolistas mayores de edad en el registro ante la Liga MX y que quedó en una multa económica.

