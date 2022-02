Juan Pablo Vigón, resurgimiento

Tu historia es sumamente inspiradora, de esas fábulas que deben contarse siempre, que deben hacerse conocidas, porque sin duda, eres el ejemplo perfecto de perseverancia, necedad y una férrea voluntad.

Hoy eres titular indiscutido en medio de una horda de figuras nacionales e internacionales, tanto en calidad, como en cantidad, pugnar por un puesto en el once inicial de este club es una labor titánica.

En mediocampo y en ofensiva los honorables apellidos de Pizarro, Dueñas, De Souza, Soteldo, Córdova, Thauvin, Gignac, López, González, Quiñones, y demás son un brutal sinónimo de competencia interna, te descuidas un segundo y eres mandado al ostracismo sin el menor rubor.

Pues bien, en la actualidad, tú eres un referente dentro del campo, el buen funcionamiento de los Tigres se debe en gran medida a tu manera de entender, expresar y pensar el juego. Eres un futbolista dúctil, que sabe transitar en varias zonas del campo y ejercer múltiples demarcaciones con suma eficacia y notoriedad.

El sábado ante Chivas, en el luminoso paseo que le dieron al Guadalajara, que lo dejaron en ridículo y lo hicieron ver como una entidad de una categoría inferior, tú fuiste uno de los mejores, si no el mejor, coreógrafo del baile que montaron.

Jugaste unos metros por encima de la majestuosa dupla de Guido y Rafael, y desde ese sitio te las ingeniabas para aparecer cada rato como segundo centro delantero junto a André-Pierre, es más, cuando el artista francés se salía de la zona para jugar como emisor, el único que entendía que debía pisar el área desde atrás eras tú, diste una maldita cátedra de cómo arribar al área enemiga vacía y siempre en ventaja.

Pero únicamente atender tu hermoso presente, sería injusto con tu esfuerzo en épocas anteriores y no tan lindas, tu éxito descansa y se remonta a las constantes batallas que vienes librando desde 2012 cuando debutaste en tu amado Atlas, cofradía en la cual tuviste tres etapas, y no tan gratas como la reciente.

Si bien el mote de 'Capitán Vigón' no fue gratuito, como nada de lo que has conseguido, tus variadas habilidades no se fusionaron de manera importante con el colectivo, tanto que debiste abandonar la querencia.

Pero antes de eso, estuviste intentando permanecer a flote en Chiapas Futbol Club y en Cafetaleros de Tapachula, tuviste una corta estadía en ambas organizaciones, pero representaban un buen augurio para tu futuro, empezaste a buscar sobrevivir en lugar de evolucionar. Hasta que llegaste a los Pumas de la Universidad, unos diezmados Pumas, que terminaron por ensamblar grandes semestres y sorprender a todos, y uno de los rectores de esa revolución, rebelión, o locura, como se le quiera señalar, fuiste tú.

Los caciques se van fortaleciendo, aprendiendo y creciendo en el camino, pero poseen una raza y estirpe especial que no se compra en botica, un don natural que en cualquier colectivo, bueno o malo, se nota, se impone. Tú eres uno de esos hombres, que naturalmente cuentas con desarrollado liderazgo que hace que tus compañeros se alineen a tu espalda.

Ser el jefe en ese añejo Atlas, Chiapas, Tapachula y en los endebles Pumas de la época cuando llegaste, es más sencillo, hacerlo en la poderosa y maravillosa Torre de Babel que es Tigres, manda cojones y otras cosas más.

Celebro tu triunfo, porque insisto, lo has fraguado a base de muchas caídas y cicatrices, nunca dejaste de pelear, de rebelarte ante las sombras en la que estabas, nunca dejaste de moverte, aceptabas tus derrotas, pero te volvías a subir al ring, querías volver a luchar, y al final del día ese tesón combinado con cacumen y talento te han convertido en hoy uno de los mejores futbolistas mexicanos de nuestra Liga.

Estoy cierto que se han tardado en lanzarte un centro para la Selección Nacional, sin duda alguna les resolverías varios temas de creatividad, inteligencia y sabiduría para entender el juego.

