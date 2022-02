Nicolás Larcamón, mesías

Se antojaba verter tinta sobre la Selección Nacional y su paupérrimo rendimiento futbolístico, no puntos ni posición, funcionamiento, el cual es doloroso, máxime la necedad de seguir apostando por futbolistas de la vieja guardia que hace largos meses no andan, pero estoy cierto que me uniría a un montón de expresiones y opiniones en un mismo sentido.

Es por ello que escribiré sobre un luminoso personaje y sus pupilos, que nos alegran el alma con frecuencia desde hace también algún tiempo.

Tú Nicolás Larcamón, has sido un bálsamo para el Puebla y de rebote para el futbol mexicano, que debido a la limitada habilidad de la mayoría de sus clubes para establecer buenos scouteos de entrenadores y jugadores, normalmente reciclan y recurren a lo que ya conocen, no se arriesgan, no buscan romper la monotonía de los mismos nombres y las mismas ideas, sobre todo cuando han navegado en varios sitios y lo que ofrecen es obsoleto y no sorprende a nadie. Bueno, contigo fue diferente, buscaron en un paraje distinto, y se encontraron con un entrenador a carta cabal, una mente brillante que ejecuta con precisión meridiana, y que ha reconvertido a un club que era un carnaval, en una entidad seria, con rumbo.

No soy de los que suele atribuir el éxito o fracaso, máxime cuando se trata de un deporte colectivo, a una sola persona, estoy cierto que la necesidad de buenos, íntegros y naturales líderes es medular para el buen transitar de cualquier cofradía. Pero de eso a que una sola voluntad sea la única responsable de ganar o perder, no lo comparto, nunca lo haré.

Sin duda, tú Nicolás, eres un hombre empático, listo, que convenció a un grupo de solidarios soldados de unirse bajo una ideología, los proveíste de buenos argumentos futbolísticos y les otorgaste responsabilidad y libertad. Pero tus jugadores tienen un enorme mérito, hicieron un riguroso compromiso con su profesión, sus compañeros y la pelota, cediendo parte de su esencia y disolviendo su individual en beneficio del colectivo.

Apellidos como Gularte, Silva, Segovia, Araújo, De Buen, Salas, Corral, Ferrareis, Reyes, Maia, Martínez, Aristeguieta, y algunos más, no deben en ningún momento despreciarse, si bien no poseen los reflectores y atención de otros iguales que ellos, han manifestado una envidiable pulcritud en la ejecución de una idea futbolística.

Estuvieron totalmente convencidos de que la oferta que les pusieron en la mesa para jugar a la pelota y buscar trascender es la que mejor se acomodaría a sus capacidades, y con la que más probabilidades de éxito tendrían, la compraron, la ejecutaron a la perfección, y son un equipo de futbol sumamente molesto y jodido para cualquier oponente.

Les importa un bledo las profundas diferencias en relación a los presupuestos, forman un ente monolítico, sin fisuras, que se bate a muerte contra quien sea, y en donde sea, y muchas de las veces sale airoso. En el futbol ganan o pierden los jugadores, por supuesto que se necesita un gran cacique para encontrar y construir las maneras y los caminos más propicios para ser triunfadores, y tú Larcamón, eres ese gran jefe de la tribu poblana.

Existe una perfecta fusión entre la cabeza del vestidor y el vestidor, se percibe que han fraguado una linda comunión, y que difícilmente se van a apear del refulgente sendero que han construido porque nadie les ha regalado un carajo, todo lo han conseguido con inteligencia, sacrificio y tenacidad.

Hoy, el Puebla es la joya de la corona del futbol mexicano, y ejemplo para varias instituciones que siguen naufragando por falta de un consolidado y visionario líder, y de dignos futbolistas que ejercen su oficio al máximo de sus potestades todos los días.

