Nacionalismo, conveniente

Los Juegos Olímpicos son un poderoso y tentador paraje para maximizar el orgullo que se le tiene a la nación de la cual es uno, y acá en México, no puede, ni es la excepción.

Ahora, este fervor por nuestros colores, origen, historia y patria, en algunos casos resulta confuso, cayendo en un lastimoso y barato patrioterismo. Un perfecto ejemplo de lo anterior se dio con tu tuit, Paola Espinosa, que versaba sobre tu ausencia en Tokio 2020, y sobre la participación de Dolores Hernández y Carolina Mendoza en el trampolín de tres metros.

Me gustaría analizar este asunto desde varios sitios, el primero y más importante para mí es que nos la pasamos quejando de que los atletas o deportistas, sin importar disciplina o profesión, no hablan, no dicen nada, no se expresan, en general resulta complejo saber sobre la ideología, sensaciones, inquietudes y enojos de los principales protagonistas.

Así que de entrada yo agradezco infinitamente que te hayas expresado, que nos hayas hecho saber tu pensar y sentir. Paola Espinosa, tú posees total autoridad para hablar, debatir y discernir sobre tu deporte, y el deporte en nuestro país, tus éxitos, y millones de horas de entrenamiento y competencia al más alto nivel te lo conceden.

En México siempre se le da mucho mayor valor a lo que dice un dirigente que a quien se rompe la crisma adentro de una cancha de tenis, un campo de futbol, una alberca, un trampolín, una pista de atletismo, un velódromo y demás espacios. Cuando habla un dirigente todos damos por sentado lo expresado, pero cuando habla un atleta, lo cuestionamos, lo dudamos, esto resulta vergonzoso, por eso mismo, que alguien se anime a levantar la voz resulta un bálsamo en toda esta cloaca.

Que a tu tuit le faltó sensibilidad, Paola, sin duda que sí, rozaste a un par de mujeres y compañeras deportistas, que no tenían nada que ver en el asunto. Ahí te equivocaste, pero en levantar la voz no te equivocaste, al revés, que tú hables y grites tus inconformidades, hará que otras y otros deportistas de menor envergadura que tú, los cuales son muchos, se contagien, puedan emularte y se atrevan a decir lo que no les parece, y las injusticias a las que son sometidas y sometidos, que no son pocas.

Y no hablo de esta gestión, de ésta y de muchas anteriores en las que se ha priorizado todo menos al competidor. Por eso, pretender apagar tu voz, o cualquier voz, es una estupidez, acá en nuestro lindo país no estamos acostumbrados a debatir, aquí si no me parece lo que piensas, viene el pueril insulto, o te hago mi enemigo, acá no se buscan ni se consiguen consensos que nos hagan avanzar, acá se pretende imponer voluntades aplastando sin el menor rubor.

Es por ello que me rebelo ante los que dicen que si no fuiste atleta de alto rendimiento, o si no participaste en unos Juegos Olímpicos, bendito hice las dos, no puedes expresar ni medio comentario sobre los actuales atletas nacionales que concursan en Tokio 2020. Sí así fuere, entonces no podríamos opinar de música porque no somos músicos, no podríamos opinar de política porque no somos políticos, no podríamos opinar sobre arte porque no somos artistas, y así en cualquier tópico que me digan.

Bienvenidas todas las voces, todas las ideas, todos lo sentimientos, lo que toca y la gran diferencia es identificar cuál de esas ideas, de esas voces, de esos sentimientos atendemos, a cuál les damos el valor, el tiempo y el espacio. Pero para elevar el debate, lo cual nos urge, se necesitan todas las ideas, máxime si son diversas, disímiles, encontradas, pero insisto, aquí nos cuesta, nos duele debatir, nos es más fácil descalificar, y utilizar el patrioterismo como un escudo ante opiniones que no me gustan ni comparto. Tenemos tanto que aprender y mejorar, carajo.