Cruz Azul y su rival más desafiante

Ni al caso hablar de estadísticas. Durante esta semana, lo único que vemos en publicaciones deportivas, previo a los Cuartos de Final de la CONCACAF entre Cruz Azul y América, son números. ¿Cuántas veces se han enfrentado en temporada regular, en Liguilla, en otros torneos? ¿Cuántas veces ha ganado uno u otro? Cada temporada, cada torneo, es lo mismo con el Clásico Joven.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Sin embargo, Cruz Azul no debe estar pensando en cómo vencer al América. Su verdadero rival son ellos mismos. El talento de los cementeros no está en duda, pero arrastran una pesada carga psicológica tras la derrota en la final del Clausura 2024 y en las semifinales del Apertura del mismo año, ambas frente a los de Coapa.

Superar ese obstáculo no tiene que ver con estrategia táctica, sino con cómo están trabajando su mentalidad: cómo van a fortalecer la confianza individual y grupal, y cómo manejarán la presión interna y externa.

El mayor reto del director técnico es en la parte mental y motivacional del equipo. Debe lograr un cambio en la narrativa, resignificar la historia y ver el pasado como aprendizaje, no como fracaso. El mantra debe ser claro: el pasado no juega, lo que cuenta es lo que se haga hoy.

Vicente Sánchez tiene la misión de hacer que se sacudan ese peso o, de lo contrario, será un grillete que no los dejará avanzar. Tiene la oportunidad de demostrar su capacidad de llevar al equipo a un estado de equilibrio mental, que no olviden que lo único que vale la pena recordar son los aprendizajes y que lo más importante es el presente. Debe lograr anclarlos a los momentos en los que han sido superiores a las Águilas y recordarles que tienen la calidad para superarlos nuevamente.

La unión del equipo es clave, sobre todo a nivel mental. Deben apoyarse mutuamente cuando alguien pierda la calma, la confianza o cuando el ruido externo, la ansiedad y la presión amenacen con desestabilizarlos.

Tienen que aprender a controlar lo controlable y no perderse en lo incontrolable: el árbitro, el público, la historia. Deben salir confiando en su capacidad, apoyarse para no caer en frustraciones y ver cada partido como un nuevo desafío, no como una herida abierta que no termina de cicatrizar.

Si el cuerpo técnico logra fortalecer la confianza individual y colectiva y todos trabajan con el desafío mental al que ya se están enfrentando, podrán alcanzar un blindaje mental que les permita enfocarse y demostrar su verdadero poder.

En la cancha, no siempre gana el que mejor juega, sino el que mejor controla su mente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANDRÉ JARDINE Y EL ARTE DE SABER LO QUE QUIERES Y CUÁNDO QUIERES