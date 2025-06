Generación de acero: cuando la edad dejó de ser un límite

Hace tres décadas, un futbolista de 34 años ya era considerado un veterano. Hoy, a los 38, muchos siguen siendo líderes. Pero... ¿qué cambió en 30 años?

Por mencionar algunos referentes: Pelé se retiró a los 36, pero su último partido como seleccionado fue seis años antes. Michel Platini dejó las canchas a los 32 y Johan Cruyff a los 31.

Hoy, Cristiano Ronaldo, a sus 40, sigue rompiendo redes y corriendo hombro a hombro con talentos casi dos décadas menores que él. Lionel Messi es capitán de su selección con 37 años, al igual que Luka Modrić, quien sigue liderando a Croacia a sus 39. A esta "generación de acero" también pertenecen figuras como Sergio Ramos y Luis Suárez.

Hasta hace poco, rozar los 35 era sinónimo de retiro. Hoy, los grandes no se van. ¿Por qué?

¿Qué es lo que diferencia a estos jugadores de los de hace 30 años? ¿Estamos presenciando un cambio genético en el ser humano, o simplemente hemos aprendido a ver el alto rendimiento —y la vida misma— desde otro enfoque?

Actualmente, los atletas viven y entrenan en un entorno radicalmente distinto al de finales del siglo pasado. La diferencia no es solo física: es integral. Se trabaja el cuerpo, la mente, el entorno... y se hace uso de la tecnología.

Además de los avances en nutrición y entrenamiento —con sensores biométricos, análisis de datos y seguimiento personalizado—, hoy también se cuida el aspecto emocional. Antes, no solo se valoraba la "dureza mental", sino que se enaltecía. Hoy, los deportistas cuentan con psicólogos deportivos, coaches de vida y terapeutas que los ayudan a trabajar su gestión emocional, la confianza, la presión y la resiliencia.

Tal vez, en generaciones anteriores, lo que frenaba no era la edad, sino la mentalidad con la que se enfrentaban al paso del tiempo. Ahora, se entrena la mente tanto —o más— que el cuerpo.

¿Cuántas veces nos hemos retirado de nuestros sueños porque "ya no estamos en edad"? ¿Qué podríamos hacer diferente si, en lugar de contar años, contáramos las ganas, la pasión, la mentalidad y la experiencia?

Messi, Cristiano, Ramos, Suárez, Modrić... no son de acero, pero han decidido no oxidarse con excusas. Y nos enseñan que la vida no se trata de contar los años, sino de cambiar la mente.

