Gilberto Mora: Un pase a la Final, una lección de madurez

La Selección Mexicana vuelve a ilusionar. Contra los pronósticos, el Tri llegó a la Final de la Copa Oro y, entre la emoción colectiva, Gilberto Mora brilló con luz propia. Durante 76 minutos demostró visión, serenidad y una toma de decisiones que sorprende en alguien de solo 16 años.

¿Cómo se explica tanta madurez en alguien tan joven? ¿Cómo es que alguien de esa edad sostiene el peso de una camiseta nacional, en un partido tan decisivo con esa templanza? Su fortaleza mental y responsabilidad no se pueden improvisar, se trabajan y se cultivan desde casa; se entrenan desde el interior. Mora ha tenido una educación tanto en la parte futbolística como en el autoconocimiento, la disciplina emocional y la capacidad de aguantar la presión sin romperse.

Estas habilidades, que muchas veces no valoramos, son las que realmente hacen la diferencia en el alto rendimiento. Ya sea en la cancha, o en una sala de juntas quien no trabaja en sí mismo difícilmente crece personal y profesionalmente.

Mucho tiene que ver su entorno familiar. Su padre, Gilberto Mora Olayo, exmediocampista profesional y actual formador en Xolos, ha sido una figura clave en su desarrollo técnico, físico, mental y emocional. Quienes lo conocen dicen que nunca grita, no presiona, no exhibe. Explica, acompaña y confía.

No basta con formar buenos jugadores o buenos profesionistas; lo que necesitamos son personas que sepan gestionar sus emociones, que puedan lidiar con la frustración, con el aplauso, con la duda y con la crítica desde lo humano.

Esa fortaleza interior se nota, tanto en los goles y asistencias, como en la toma de decisiones, en cómo se planta en la cancha, en la visión y en el trabajo en equipo. Lo que nos hace sobresalir no siempre es obvio, pero se percibe en cómo enfrentamos los retos y en cómo reaccionamos cuando las cosas no salen como esperamos.

No olvidemos que el chiapaneco aún es muy joven, casi un niño, y lo que pueda llegar a ser dependerá, en gran parte, del acompañamiento que reciba, porque todavía está en formación, al inicio de este recorrido.El camino apenas comienza y como todos tiene riesgos y es fácil perderse en el ruido del éxito, sobre todo cuando se alcanza muy pronto. Por eso es tan importante seguir trabajando en lo individual, en lo familiar y en lo profesional.

El desarrollo personal no se detiene cuando se alcanza una meta. Al contrario, es cuando más se necesita sostenerse firme, volver a lo esencial, recordar que todavía hay mucho por aprender. Tener éxito no es llegar; es mantenerse en el camino correcto sin olvidarnos de quiénes somos. Pregúntate ¿qué estoy haciendo para seguir creciendo, para no perderme en los logros pasados y para seguir construyendo?

Gilberto Mora nos emociona por lo que hizo. Pero sobre todo, ilusiona por lo que puede llegar a ser. Y eso dependerá, no solo de su talento, sino de su capacidad de seguir creciendo internamente para sostener sus éxitos y sus fracasos.

