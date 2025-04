Harry Kane, el campeón que aún no levanta la copa

Harry Kane lo ha ganado (casi) todo... menos títulos colectivos.

Goleador histórico del Tottenham y la Selección Inglesa, tres veces Bota de Oro en la Premier League, máximo anotador del Mundial 2018 y líder goleador en Champions. Pero cuando se trata de levantar una copa con su equipo, el destino le ha sido esquivo. Ha disputado seis Finales —con el Tottenham, el Bayern y su selección— y en ninguna ha salido campeón.

¿Cómo Kane o cualquier otra persona puede mantenerse fuerte, mental y emocionalmente, ante situaciones como esta, que lo da todo, pero los grandes trofeos se le siguen negando?

Cuando se viven situaciones donde hay frustraciones constantes o lo que podríamos clasificar como fracasos seguidos, pueden tener consecuencias, mentales, emocionales y de desempeño.

La mente comienza a jugar en contra, pensamientos de desvalorización, de duda hacia uno mismo, seguidos por emociones negativas, sentimiento de injusticia, enojo y finalmente una baja en la productividad y desempeño.

Kane no solo ha demostrado ser consistente como futbolista, sino también en lo que a salud mental se refiere, mantiene una actitud positiva a pesar de los triunfos "agridulces" como él mismo ha llamado los reconocimientos individuales, ya que lo que anhela es ganar trofeos en equipo, eso mismo lo mantiene motivado para seguir entrenado y mejorando.

El delantero del Bayern ha sido muy enfático en decir que nunca ha permitido que las críticas externas definan su valor, que siempre ha creído en sí mismo y en lo que puede y va a lograr.

Tiene muy claro que la fuerza para salir adelante también está en cuidar la mente y hablar abiertamente de los sentimientos, en el 2022 lanzó Harry Kane Foundation con el objetivo de transformar la percepción sobre salud mental.

La disciplina y el ejercicio son un gran aliado emocional, ya que regulan el estado de ánimo y un cuerpo en movimiento impulsa a la mente a seguir avanzando y no estancarse en pensamientos autodestructivos. Esta actitud positiva no viene de la nada. Desde niño su padre le enseñó a no rendirse, a seguir adelante con trabajo y una mentalidad fuerte. Y eso es lo que sigue haciendo: trabajar más, entrenar más fuerte y creer que el gran día llegará.

Ganar no es lo más importante, sino lo que haces o cómo lo haces para lograrlo.

Kane aún no tiene títulos colectivos, pero tiene algo más difícil de conseguir: la fortaleza mental y la convicción inquebrantable de que lo dará todo hasta alcanzarlo.

Está construyendo un legado desde un lugar más profundo, su historia es un recordatorio de que lo que más valor tiene no está en una vitrina.

