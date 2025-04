"La grandeza no se hereda... se actualiza"

Chivas se dice uno de los clubes más grandes y con más tradición en México. Pero en el Clausura 2025 marcha en el lugar 12 de la tabla, con apenas cuatro partidos ganados. No clasificó al Mundial de Clubes y fue eliminado por América en Octavos de Final de la Concachampions. ¿Dónde quedó la grandeza?

Cada vez que en el Rebaño se habla de tradición e identidad, se recurre a lo mismo: su política de alinear solo a futbolistas mexicanos por nacimiento. Pero, ¿en qué momento esa identidad dejó de ser un orgullo y se convirtió en una limitación? ¿Defienden esta política por convicción o por miedo a perder lo que creen que los hace únicos?

La identidad de un club no puede depender de un solo criterio. Nacionalidad no es sinónimo de valores. Lo que construye verdadera grandeza son otros principios: integridad, lealtad, liderazgo, excelencia. Y esos no tienen pasaporte.

Adaptarse no es traicionar la esencia, es evolucionar. Preguntarse si lo que haces te expande o te limita es parte de cualquier proceso de crecimiento. Lo ha dicho el 'Zully' Ledesma: "Los tiempos pueden ir dando para ya no fijarse tanto en esa política...". Lo advirtió José Cardozo: "Chivas sufre en ese aspecto, no tiene muchas posibilidades de comprar y va a sufrir, porque tiene que competir frente a jugadores con más partidos [...], no es lo mismo". Incluso Amaury Vergara, que ha defendido a capa y espada la política, ha reconocido que representa un desafío: "A Chivas no le venden los jugadores a precio justo..."

Y mientras tanto, el club sigue batallando con fichajes que no cuajan, técnicos que no duran, y jugadores que rinden mejor en otros equipos que en Verde Valle. ¿Casualidad o presión? ¿No será que cargar con la “mexicanidad” como dogma también los frena?

Chivas corre el riesgo de limitar su propio crecimiento y potencial al perder de vista su propósito original: "ser el club número uno en México...". Evolucionar no significa traicionar la esencia. Adaptarse no es abandonar los principios, es recalibrar, es redefinir el "para qué". El propósito puede seguir siendo el mismo: competir al más alto nivel, generar orgullo nacional y representar a México con valores.

Cuando una creencia deja de impulsarnos y comienza a limitarnos, es momento de transformarla. Porque justo esas creencias limitantes son las que impiden que alcancemos nuestro máximo potencial. Y el objetivo es crecer, aprender, mejorar y... hacer historia.

