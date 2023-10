estrellados

¡Qué tal, amigos! Los saluda Tyson López y vamos a analizar lo mejor de la Semana 5 de la NFL. Tenemos que hablar del juego de la semana entre los 49ers y los Vaqueros, un equipo de la Estrella Solitaria que prácticamente quedó solitario, una defensiva con muchos altibajos, con muchas lesiones y que puede ser un factor; una ofensiva inoperante, carecen de un liderazgo en el quarterback, carecen de ese ataque terrestre que apostaron mucho con Pollard y un equipo de receptores que no está dando esa tranquilidad o esa línea para poder ejecutar el sistema aéreo.

Por otro lado, los 49ers nos está regalando momentos impresionantes, un Purdy sorprendente, un QB del que no se esperaba mucho y está dando mucho, un ataque terrestre y aéreo y una línea ofensiva que le está dando poder y tiempo, creo que seguiremos viendo el invicto de los 49ers semana a semana, la derrota se ve lejana.

Otro de los encuentros de los que tenemos que hablar es el de los Cuervos y Steelers, un juego divisional de una rivalidad que tiene mucho tiempo y que sabemos que es un juego físico, muchos golpes, hay cosas que no me gustaron, por ejemplo los golpes de TJ Watt a un jugador rival, pero sí me gustó ver a los Steelers frente a un equipo que venía embalado en victorias, poderle competir. ¡Ojo! Steelers será el equipo incómodo en la Americana.

Por último, datos importantes, los Bears rompen una racha de 347 días sin ganar, el coach Pate Carroll logra 175 victorias y los Dolphins logran en cinco semanas más de 2,500 yardas en la ofensiva. Estos récords tenemos la fortuna de verlos cada ocho días. Los espero la próxima semana para analizar la Semana 6 de la NFL, les mando un saludo.

