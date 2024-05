la-controversia-de-harrison-butker-y-la-tolerancia-en-el-deporte

Las recientes declaraciones de Harrison Butker, el kicker de los Kansas City Chiefs, sobre su poca tolerancia hacia la comunidad LGBT+, clasificando su orgullo como un pecado, han causado un gran revuelo. En una era donde la inclusión y el respeto son fundamentales, estos comentarios ponen en entredicho la postura de la NFL y la percepción pública sobre la diversidad en el deporte.

Butker expresó su falta de aceptación hacia la comunidad LGBTQ+, dentro del marco de sus creencias personales y religiosas. En un momento en que la inclusión y la diversidad son valores esenciales, estas declaraciones han generado un intenso debate sobre la tolerancia en el deporte y el papel de los atletas como modelos a seguir.

En respuesta a las declaraciones del jugador de los Chiefs, la liga emitió un comunicado en donde ha sido clara en su postura de promover la inclusión y la diversidad. "Harrison Butker dio un discurso a título personal. Sus opiniones no son las de la NFL como organización", dijo Jonathan Beane, vicepresidente senior y director de diversidad e inclusión de la liga. "La NFL se mantiene firme en su compromiso con la inclusión, lo que solo fortalece nuestra liga". La liga ha implementado diversas iniciativas para apoyar a la comunidad LGBTQ+, incluyendo el respaldo de eventos como el Mes del Orgullo y la creación de programas educativos para jugadores y personal.

La controversia alrededor de Butker subraya la necesidad de un diálogo continuo sobre estos temas, no solo en el deporte, sino en todos los aspectos de la sociedad. Al considerar el impacto de las acciones y declaraciones de los atletas, me surge una pregunta inevitable: ¿debería la liga tomar medidas más severas para garantizar un entorno verdaderamente inclusivo, o debemos aceptar que Harrison simplemente expresó una opinión personal?

Este caso inevitablemente me recuerda de alguna manera el de Colin Kaepernick, quien en 2016 se arrodilló durante el himno nacional en protesta contra la injusticia racial y la brutalidad policial. Aunque las circunstancias son distintas, ambos son ejemplos de la intersección entre deporte y política, y cómo las acciones y declaraciones de los atletas pueden tener repercusiones significativas.

Kaepernick enfrentó una fuerte reacción negativa por parte de la liga, pero también se convirtió en un símbolo de lucha por la justicia social para muchos aficionados y jugadores. En contraste, las declaraciones de Butker, que van en contra de la inclusión, han generado una respuesta crítica tanto de los fanáticos, quienes recabaron mas de 200,000 firmas en una petición hacia el equipo de los Chiefs para despedir al jugador, argumentando que estas declaraciones “perpetuan estereotipos perjudiciales que amenazan el progreso social" y "crean un ambiente tóxico que obstaculiza nuestros esfuerzos colectivos hacia la igualdad, la diversidad y la inclusión en la sociedad”.

Dicho lo anterior, a mi me llama poderosamente la atención que si a Kaepernick lo exiliaron de la liga por expresar sus opiniones, ¿por qué no tomarían ninguna acción en este caso? ¿Será que la comunidad LGBT+ no representa un grupo de interés tan prominente para la NFL como lo son la policía, el ejército y otras entidades gubernamentales? ¿O es que Mr. Roger Goodell ha cambiado, e irónicamente ahora estamos en una etapa de absoluta tolerancia en donde se prohíbe prohibir?

Yo no estoy seguro de que pensar, así que me despido y se las dejo botando….