con-dedicatoria-al-cielo

Luego de un sinfín de invasiones en las presentaciones de AAA, La Empresa por fin debutará en contra del representativo de la Tres Veces Estelar. Chessman, Murder Clown y Pagano intentarán dejar sus diferencias atrás para dar la cara por sus colores y salir así con la mano en alto.

Tras un retiro de 10 años, Leyenda está de regreso para hacer frente al hombre que lo sacó de circulación: Terror Púrpura. ¿Dónde están los psycholokos? De nueva cuenta, la Potencia Mundial de la lucha libre presente en las páginas de RÉCORD. Y como dicen en mi querida colonia Tacubaya, a cada capillita le llega su fiestecita, refrán que viene a colación porque dentro de unas horas será la celebración de Triplemanía XXIX.

La verdad me siento muy entusiasmado con la posibilidad de salir como el gran vencedor del evento más grande de la lucha libre mexicana, sobre todo porque la rivalidad con Rey Escorpión se fue saliendo de control y llegó hasta mi vida personal, provocando la incertidumbre de mis bebés y de mi esposa.

Sé que Rey Escorpión es un rival rudo, marrullero, pero como les contaba la semana pasada, mi preparación ha sido muy puntual y me siento preparado para quedarme con su cabellera.

Además siento un doble compromiso para salir con el puño en alto, porque siento que mi padre estará presente viendo mi desempeño en el ring.

Él siempre me decía que deseaba que fuera un monstruo de la lucha libre, me inculcó muchas cosas para crecer en este bendito deporte, y en ésta y en todas mis luchas de ahora en adelante me mantendré tranquilo, enfocado para dar lo mejor de mí, tal y como le gustaba a mi padre.

Psycholokos, nos vemos la próxima semana en las páginas de RÉCORD para comentar los ecos de Triplemanía XXIX.

Les dedico esta lucha de apuestas porque estoy seguro de que en la Arena Ciudad de México, o a través de las diferentes plataformas en donde la estén viendo, contaré como siempre con su apoyo y con su cariño.

