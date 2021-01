Hará felices a los paisanos

¿Dónde están los Psycholokos?

Como siempre, la Potencia Mundial de la Lucha Libre presente en las páginas de RÉCORD y como de costumbre para platicarles las últimas nuevas sobre el maravilloso mundo del deporte más mexicano y que más amo.

Para empezar, quiero comentarles que estoy muy emocionado porque en las próximas semanas tendré la oportunidad de subir al ring para convivir con todos los paisanos que radican en Estados Unidos, y que gustan de asistir a las funciones de lucha libre para disfrutar del desempeño de sus estrellas favoritas.

La primera fecha será en Houston, Texas, el 23 de enero, en una espectacular firma de autógrafos en la que también estarán Gino Medina y Sammy Guevara.

La segunda presentación se realizará en Odesa, Texas, el 13 de Febrero, y ahí estaré haciendo pareja con mi amigo Murder Clown, para enfrentarnos a Texano Jr. y Black Taurus.

En esta función también se presentarán Laredo Kid, Daga y Mr. Iguana. ¿Verdad que ambos eventos suenan bastante bien?

Y es que aunque me he mantenido activo a lo largo de la pandemia, nada me hace mas feliz que luchar y demostrar porque soy el Psicópata del Ring. Gracias a Dios, la lucha libre nunca se detiene y siempre encuentra la forma de seguir vigente, tanto a nivel nacional como internacional.

Mientras tanto, la próxima semana estaré de regreso en las páginas de RÉCORD y les tendré más información sobre mi bendita lucha libre.

